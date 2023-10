Plus de 2 200 familles autorisées à séjourner dans un hébergement temporaire | Actualités, Sports, Emplois

Les nouvelles de Maui

Plus de 2 200 des familles déplacées par les incendies de forêt de Maui et hébergées dans des hôtels et des hébergements similaires ont complété le processus d’éligibilité requis et sont autorisées à continuer dans ces abris jusqu’à ce qu’un logement à plus long terme soit prêt, a annoncé vendredi le bureau du gouverneur.

La Croix-Rouge américaine a hébergé près de 3 200 foyers déplacés par les incendies – soit environ 7 800 personnes – au cours des 45 derniers jours. Le programme d’hébergement non collectif leur a permis de commencer à se rétablir dans un environnement plus stable avec moins de risques pour la santé que les abris collectifs mis en place immédiatement après les incendies.

Vendredi marquait la fin de « sphère de sécurité » période pendant laquelle l’hébergement était accessible à tous, quelle que soit l’éligibilité de la FEMA. Après la fin de la période, la Croix-Rouge a dû collecter des données pour s’assurer que les personnes avaient perdu leur logement à cause de l’incendie et qu’elles étaient éligibles pour continuer à participer au programme d’hébergement.

Vendredi midi, environ 800 ménages encore inscrits au programme devaient contacter la Croix-Rouge pour résoudre une ou plusieurs questions afin d’établir leur éligibilité. Pour moins de 600 de ces ménages, le seul problème d’éligibilité restant était l’enregistrement auprès de la FEMA.

Des travailleurs de la Croix-Rouge étaient également disponibles dans les halls des hôtels pour aider les résidents déplacés qui ne sont pas citoyens. Le programme est disponible quel que soit le statut de citoyenneté ou d’immigration, et la Croix-Rouge a déclaré qu’elle ne partage pas de données avec le gouvernement sur ces sujets. Des interprètes étaient également sur place.

Pour rester dans le programme, les résidents devaient avoir établi leur éligibilité avant vendredi en fin de journée.

Les ménages qui ne remplissaient pas les conditions d’éligibilité ont reçu plusieurs appels téléphoniques, SMS et lettres de la Croix-Rouge pour finaliser leur inscription, a indiqué le bureau du gouverneur. Dès cette semaine, ils ont été informés qu’ils avaient 48 heures pour contacter la Croix-Rouge, sous peine de perdre la clé d’accès à leur logement.

Environ 200 ménages ont été jugés pleinement éligibles rien que vendredi matin.

« Si un ménage du NCS a vu la clé de sa chambre éteinte, a reçu un avis lui demandant de fournir des informations d’éligibilité, ou est confus ou inquiet quant à savoir s’il peut rester dans le NCS, il a été encouragé à parler aux travailleurs de la Croix-Rouge postés dans les halls. de leurs hôtels vendredi afin que nous puissions résoudre leurs questions et préoccupations avant samedi matin », a déclaré Brad Kieserman, vice-président des opérations en cas de catastrophe et de la logistique à la Croix-Rouge.

En plus des personnes hébergées dans des hôtels et des hébergements similaires, l’État a pris des dispositions en matière d’hébergement en partenariat avec Project Vision Hawai’i pour les personnes qui n’avaient pas de logement avant les incendies.

Ensemble, ces groupes représentent plus de 80 pour cent de la population actuellement hébergée dans des logements dans le cadre du programme d’hébergement non collectif, a indiqué le bureau du gouverneur.

Le maire du comté de Maui, Richard Bissen, a déclaré que le programme de 30 jours avait débuté le 15 août et avait été prolongé à 45 jours jusqu’au 30 septembre.

« J’ai reçu un certain nombre d’inquiétudes de la part de notre communauté concernant le statut des personnes hébergées temporairement dans un hôtel à l’approche du 30 septembre. » Bissen a déclaré vendredi dans un communiqué. « J’ai pu parler aujourd’hui avec des représentants de la Croix-Rouge américaine, de la FEMA et de l’État et confirmer pour les personnes concernées que le 30 septembre, le soutien aux refuges se poursuivra pour ceux qui ont terminé leur inscription auprès de la FEMA et de la Croix-Rouge américaine. »

Il a déclaré que plus de 2 200 foyers ayant complété leur inscription « soit resteront dans leur logement actuel, soit seront transférés dans un autre hôtel. »

Les résidents ayant des questions doivent contacter la Croix-Rouge au 800-RED-CROSS (800-733-2767).









