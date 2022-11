Plus de 2 000 Vénézuéliens battent le record du monde Guinness en jouant de la salsa

La danse est la poésie des pieds. Cela laisse les spectateurs en haleine et lorsque plus de 2 000 Vénézuéliens se sont réunis pour battre un record du monde, cela devait être magnifique. Dans un clip partagé sur Twitter, on peut voir ces personnes réunies à l’Institut national des sports de Caracas pour danser ensemble la salsa. Le style de danse salsa qui a été exécuté était Rueda de Casino. La chorégraphie magnifiquement synchronisée était un plaisir à regarder. Chaque pas est précis et beaucoup peuvent être vus avec des sourires sur leurs visages. Jetez un oeil au clip ici:

“La vérité est que c’est un sentiment indescriptible de participer à un tel événement au Venezuela” – plus de 2 000 Vénézuéliens se sont réunis pour danser la salsa dans le but de battre un record du monde pic.twitter.com/VL7dbWEn7l— NowThis (@nowthisnews) 30 novembre 2022

L’un des danseurs, Gerardo Aybis, a déclaré : « La vérité est que c’est un sentiment indescriptible de participer à un tel événement au Venezuela. Nous pouvons battre le record Guinness, si Dieu le veut, car la vérité est que le Venezuela est préparé à cela. Nous sommes le pays avec le plus de danseurs de style salsa dans le monde entier.

“J’aime que nous et le Venezuela ayons réussi ce record Guinness. C’est merveilleux pour nous, les Vénézuéliens, de battre ce record. J’ai tout aimé et tout le monde ici, j’ai adoré ça », a déclaré Sobiela Rodriguez, une autre danseuse qui faisait partie du record du monde.

Selon le site officiel du Guinness World Record, auparavant, le titre était détenu par un événement organisé par Cubaneando por Candelaria en Espagne. Lors de cet événement, pas moins de 1 291 personnes se sont réunies le 25 mai 2019.

Les origines de la salsa remontent à l’est de Cuba dans les années 1900. C’était là que des éléments musicaux et des rythmes de différents styles étaient combinés. Les deux principaux styles qui ont créé le rythme de base étaient le son cubain et la rumba afro-cubaine. Cela deviendra plus tard connu sous le nom de salsa.

Près d’un demi-siècle plus tard, ce nouveau rythme atteint La Havane. Là, la danse a été influencée par d’autres musiques cubaines locales et par le jazz américain. La Havane est aussi le lieu d’origine de la Rueda de casino, qui signifie littéralement “roue du casino”. C’est une tradition de danse cubaine qui a vu le jour à la fin des années 50 ou au début des années 60. Il est maintenant joué dans le monde entier avec des couples debout en cercle et dansant des figures de salsa cubaine.

