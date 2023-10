Plus de 2 000 personnes tuées lors du tremblement de terre qui frappe l’ouest de l’Afghanistan – Boston News, Weather, Sports

(CNN) — Plus de 2 000 personnes sont mortes après un puissant séisme qui a frappé l’ouest de l’Afghanistan, ont annoncé dimanche les talibans, alors que le pays se remet d’un autre séisme dans un contexte de profonde crise économique.

Le séisme de magnitude 6,3 a frappé samedi à 40 kilomètres à l’ouest de la ville d’Herat, dans la province occidentale d’Herat – la troisième plus grande d’Afghanistan.

Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mojahid, a estimé le nombre de personnes tuées à 2 053 personnes, avec 1 240 personnes blessées et 1 320 maisons complètement ou partiellement détruites. On craint que le bilan ne s’alourdisse encore.

Des équipes de secours sont arrivées dans la province d’Herat, et de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des vêtements ont également été envoyés sur place, a ajouté Mojahid.

Le premier séisme a également été ressenti dans les provinces voisines de Badghis et Farah et a été suivi de multiples répliques.

Des évaluations antérieures de l’ONU avait a indiqué un bilan inférieur à environ 100 morts et 500 blessés. Près de 500 maisons auraient été détruites et 135 bâtiments endommagés, a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) de l’ONU.

« Au total, 4 200 personnes (600 familles) auraient été touchées à ce jour », a indiqué OCHA.

Les images montraient d’énormes tas de débris et de décombres après l’effondrement de bâtiments. Des foules de survivants s’étaient rassemblés dans les rues pour des raisons de sécurité.

« Mahal Wadakah est considéré comme le village le plus touché », a déclaré l’ONU, faisant état d’au moins 20 morts. Parmi les autres zones gravement touchées figurent Dasht Hows, Bahadorzai, Zoryan et Koshkak, ajoute le communiqué.

« En outre, environ 300 familles (environ 2 100 personnes) auraient été déplacées vers la ville d’Herat où elles vivent dans des bâtiments abandonnés. »

L’Afghanistan a subi des dégâts importants à la suite d’une série de tremblements de terre récents dans un contexte de crise économique et alimentaire désastreuse, tuant et déplaçant des dizaines de milliers de personnes.

Le pays est depuis longtemps l’un des plus pauvres d’Asie et est ravagé par un conflit depuis des décennies. Mais sa capacité à répondre aux catastrophes naturelles a été encore plus entravée depuis que les talibans ont pris le pouvoir en 2021 à la suite du retrait chaotique des États-Unis, un événement qui a vu de nombreux groupes humanitaires internationaux se retirer.

Cela a également conduit Washington et ses alliés à geler environ 7 milliards de dollars de réserves de change du pays et à couper le financement international. La situation a paralysé une économie déjà fortement dépendante de l’aide.

La semaine dernière, la Banque mondiale a averti que les deux tiers des familles afghanes sont actuellement confrontées à «de grandes difficultés à maintenir leurs moyens de subsistance».

Cela rend beaucoup plus difficile pour les Afghans de se remettre des tremblements de terre, qui sont un phénomène régulier dans un pays souvent confronté à une activité sismique.

Un tremblement de terre meurtrier Mars a frappé le nord-est de l’Afghanistan, obligeant les habitants à fuir leurs maisons, détruisant des bâtiments entiers et provoquant des glissements de terrain dévastateurs.

Des secousses ont également été ressenties dans plusieurs grandes villes pakistanaises et aussi loin que la capitale indienne New Delhi.

UN Séisme de magnitude 5,9 en juin dernier, dans les provinces orientales de Paktika et de Khost, frontalières avec le Pakistan, a tué plus d’un millier de personnes et envoyé des groupes humanitaires se démener pour atteindre les victimes et les survivants dans des zones dévastées par des infrastructures médiocres.

Le séisme a coïncidé avec de fortes pluies de mousson et des vents violents qui ont grandement gêné les efforts de recherche et les déplacements en hélicoptère.

Et un Séisme de magnitude 5,6 Le 17 janvier 2022, un attentat a frappé Badghis, une autre province occidentale proche d’Herat, frontalière du Turkménistan, tuant plus de 20 personnes et réduisant en ruines des centaines de maisons en briques.

