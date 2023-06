Plus de 2 000 personnes ont reçu l’ordre d’évacuer de Tumbler Ridge en Colombie-Britannique en raison d’un incendie de forêt à proximité

Tout le monde à Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, a reçu l’ordre d’évacuer immédiatement la communauté en raison du risque d’un feu de forêt incontrôlé à proximité.

UN avis publié jeudi a déclaré que l’incendie, connu sous le nom de feu de forêt de la rivière West Kiskatinaw, est désormais une menace pour la vie humaine.

L’ordre d’évacuation couvre le district lui-même ainsi que les propriétés à l’est, y compris les maisons de Bearhole Lake.

On a dit aux évacués de prendre l’autoroute 29 et de s’inscrire au centre d’accueil du Centre d’événements Ovintiv à Dawson Creek.

L’autoroute 52 Est est désormais fermée dans les deux sens car l’incendie est proche, selon le district.

Une carte montre aux évacués qu’ils doivent utiliser l’autoroute 29 car la route sortant de Tumbler Ridge, en Colombie-Britannique, l’autoroute 52 et le chemin Boundary sont fermés. (Fourni par le district de Tumbler Ridge)

Tumbler Ridge est une communauté d’environ 2 400 personnes dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Le feu de forêt, qui se trouve à l’est de la communauté, a une superficie estimée à 96 kilomètres carrés.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie était agressif, incontrôlable et insensible au travail des pompiers depuis sa découverte mardi.

La province se prépare à une saison des incendies «très difficile»

Plus tôt mardi, des responsables ont déclaré que la Colombie-Britannique s’attend à une saison des incendies « très difficile » après un printemps chaud et sec. Les forêts se sont asséchées et la neige a déjà fondu des altitudes plus élevées, laissant la province vulnérable aux incendies causés par la foudre deux à quatre semaines plus tôt que d’habitude.

« Nos carburants sont de plus en plus disponibles pour brûler et plus qu’ils ne le seraient habituellement à cette période de l’année », a déclaré mardi Neal McLoughlin, surintendant des services prédictifs du BC Wildfire Service, lors d’une conférence de presse.

Environnement Canada a déclaré que le temps devrait se poursuivre jusqu’en août.

« Il y a un signal assez fort dans tout le pays pour un été plus chaud que la normale », a déclaré Matt MacDonald, responsable des prévisions météorologiques pour les incendies pour le service.

Le ministre des Forêts de la Colombie-Britannique, Bruce Ralston, a déclaré que certaines des équipes de pompiers de la province sont rappelées d’autres régions du Canada, y compris l’Alberta.

Il a ajouté que la Colombie-Britannique avait également demandé des ressources internationales supplémentaires.