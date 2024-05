Plus de 2 000 personnes ensevelies vivantes dans un glissement de terrain en Papouasie-Nouvelle-Guinée, selon le gouvernement

Melbourne, Australie – Le gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a déclaré un glissement de terrain vendredi plus de 2 000 personnes ont été enterrées vivantes. Il a officiellement demandé une aide internationale.

Le chiffre du gouvernement est environ trois fois supérieur à celui une estimation des Nations Unies de 670.

Jusqu’à présent, les restes de seulement six personnes ont été retrouvés.

Des personnes se rassemblent sur le site d’un glissement de terrain dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le 24 mai 2024. STR/AFP via Getty Images



Un village autrefois animé de la province d’Enga a été presque anéanti lorsqu’un morceau du mont Mungalo s’est effondré tôt vendredi matin, ensevelissant les maisons et les personnes qui y dormaient.

Dans une lettre adressée dimanche au coordinateur résident de l’ONU et vue par de nombreuses agences de presse, le directeur par intérim du Centre national des catastrophes de cette nation insulaire du Pacifique Sud a déclaré que le glissement de terrain « avait enterré plus de 2 000 personnes vivantes » et provoqué « des destructions majeures ».

Le glissement de terrain a provoqué « des destructions majeures de bâtiments et de jardins potagers et a eu un impact majeur sur la bouée de sauvetage économique du pays », indique la lettre, selon l’Agence France-Presse.

La lettre indiquait également que la route principale menant à la mine d’or Porgera était « complètement bloquée ».

Les estimations du nombre de victimes ont considérablement varié depuis la catastrophe, et il n’était pas clair dans l’immédiat comment les autorités sont parvenues à déterminer le nouveau nombre de personnes touchées.

L’Australie se préparait lundi à envoyer des avions et d’autres équipements pour aider sur le site du glissement de terrain alors que les pluies nocturnes dans l’intérieur montagneux du pays faisaient craindre que les tonnes de décombres qui ont enterré les villageois ne deviennent dangereusement instables.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a déclaré que ses responsables discutaient avec leurs homologues de Papouasie-Nouvelle-Guinée depuis vendredi, date du glissement de terrain.

« La nature exacte du soutien que nous apportons se déterminera dans les prochains jours », a déclaré Marles à l’Australian Broadcasting Corp.

« Nous disposons évidemment d’une capacité de transport aérien pour amener les gens là-bas. Il y a peut-être d’autres équipements que nous pouvons utiliser en termes de recherche et de sauvetage (et d’autres questions)… dont nous discutons actuellement avec la PNG. « , a ajouté Marles.

La Papouasie-Nouvelle-Guinée est le voisin le plus proche de l’Australie et les deux pays développent des liens de défense plus étroits dans le cadre des efforts australiens visant à contrer l’influence croissante de la Chine dans la région. L’Australie est également le fournisseur d’aide étrangère le plus généreux de son ancienne colonie, devenue indépendante en 1975.

De fortes pluies sont tombées pendant deux heures dans la nuit sur la capitale provinciale de Wabag, à 35 miles du village dévasté. Aucun rapport météo n’était immédiatement disponible à Yambali, où les communications sont limitées.

Mais les secouristes étaient préoccupés par l’impact de la pluie sur la masse de débris déjà instable qui s’étendait sur une profondeur de 20 à 26 pieds sur une zone de la taille de trois à quatre terrains de football.

Une excavatrice offerte dimanche par un constructeur local est devenue la première pièce d’engin de terrassement lourd apportée pour aider les villageois qui creusaient avec des pelles et des outils agricoles pour retrouver les corps. Travailler autour des débris toujours en mouvement est périlleux.

Le 25 mai 2024, des habitants inspectent une maison démolie sur le site d’un glissement de terrain la veille dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. STR/AFP via Getty Images



Serhan Aktoprak, chef de la mission de l’Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies en Papouasie-Nouvelle-Guinée, a déclaré que de l’eau s’infiltrait entre les débris et la terre, augmentant ainsi le risque d’un nouveau glissement de terrain.

Il a déclaré qu’il ne s’attendait pas à connaître les conditions météorologiques à Yambali avant lundi après-midi.

« Ce qui m’inquiète vraiment personnellement, c’est la météo, la météo, la météo », a déclaré Aktoprak. « Parce que le terrain continue de glisser. Des pierres tombent », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Défense de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Billy Joseph, et le directeur du Centre national des catastrophes du gouvernement, Laso Mana, ont volé dimanche à bord d’un hélicoptère militaire australien depuis la capitale Port Moresby jusqu’à Yambali, à 370 milles au nord-ouest, pour avoir un aperçu direct de ce qui se passe. nécessaire.

Des membres des familles de villageois disparus sont vus le 26 mai 2024 sur le site d’un glissement de terrain trois jours auparavant dans la province d’Enga, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. STR/AFP via Getty Images



Le bureau de Mana a publié une photo de lui à Yambali remettant à un responsable local un chèque de 500 000 kinas (130 000 dollars) pour acheter des fournitures d’urgence pour les 4 000 survivants déplacés.

Les équipements de terrassement utilisés par l’armée de Papouasie-Nouvelle-Guinée étaient transportés sur les lieux de la catastrophe, à 250 milles de la ville de Lae, sur la côte est.

Les villageois traumatisés sont divisés sur la question de savoir si des machines lourdes devraient être autorisées à déterrer et potentiellement endommager davantage les corps de leurs proches enterrés, ont indiqué des responsables.