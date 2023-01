Plus de 2 000 lettres reçues par ‘Post Box To Heaven’ au Royaume-Uni

Beaucoup d’entre nous ont perdu des êtres chers ou quelqu’un que nous connaissions pendant la pandémie de COVID-19. Pour se souvenir du défunt, une «Post Box To Heaven» a été installée dans les jardins de Walton Hall à Warrington, au Royaume-Uni, en novembre 2021. Jusqu’à présent, elle a reçu plus de 2 000 lettres.

Selon la BBC, les lettres sont écrites sur du papier de graines de fleurs sauvages biodégradable. Les lettres sont ensuite plantées dans le jardin. Un porte-parole de la salle a déclaré au portail que c’était un endroit où les gens “venaient réfléchir et se souvenaient de leurs proches”.

Un membre du cabinet, le conseiller Tony Higgins, pour les loisirs et la communauté, a déclaré que ces dernières années ont été difficiles pour tout le monde à travers le monde, en particulier pour ceux qui ont perdu des êtres chers et n’ont pas pu dire au revoir. Il a ajouté qu’un cadre comme celui-ci aide les gens à réfléchir sur des souvenirs spéciaux. “Je suis tellement heureux qu’il y ait maintenant un cadre tranquille où ils peuvent visiter pour réfléchir sur des souvenirs spéciaux”, a-t-il déclaré à la BBC.

Avec l’espoir de voir le jardin devenir un endroit très apprécié, il a ajouté qu’il avait hâte de voir tout le jardin s’épanouir de fleurs sauvages.

De même, un crématorium de Nottingham a récemment installé une «boîte aux lettres vers le ciel» pour encourager les personnes qui ont perdu leurs proches à écrire et à partager leurs sentiments. Cela s’est produit après qu’une fillette de neuf ans en deuil, Matilda Handy, qui a perdu ses grands-parents, a suggéré l’idée. La boîte aux lettres qui a été placée au Gedling Crematorium, Nottinghamshire en décembre, a reçu plus de 100 lettres, comme l’a rapporté ITV Central.

S’adressant au portail, Matilda Handy a déclaré que la «boîte aux lettres vers le paradis» l’avait aidée à pleurer et à exprimer ses sentiments pour ses grands-parents décédés. “C’était très bien parce que je suis très bouleversée et c’est juste une très belle façon d’exprimer mes sentiments et de leur envoyer une lettre et de leur dire combien je les aime”, a-t-elle déclaré.

Matilda et sa mère espèrent maintenant que la boîte aux lettres deviendra une partie permanente du crématorium car “elle aidera les gens à envoyer des messages spéciaux à leurs proches”, en particulier à l’occasion des anniversaires, des anniversaires et des vacances. Le crématorium a partagé une note sur la boîte aux lettres sur Facebook le 12 décembre et, fait intéressant, le message a été vu par plus de 16 000 personnes et les chiffres continuent d’augmenter.

