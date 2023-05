Plus de 2 000 flics recrues recrutés pour augmenter le nombre de policiers restants pendant la période de probation

PLUS de 2 000 agents recrues recrutés pour augmenter le nombre de policiers partis pendant leur période d’essai.

Ils étaient formés dans le cadre d’une campagne gouvernementale visant à embaucher 20 000 agents supplémentaires.

Plus de 2 000 agents recrues recrutés pour augmenter le nombre de policiers restants pendant leur période de probation Crédit : Getty

Sir Thomas Windsor a déclaré que la taille et la rapidité du recrutement présentaient un risque Crédit : Jack Hill/The Times

Mais au moins 2 012 recrues n’ont pas terminé leur stage et ont été licenciées ou ont démissionné, selon les chiffres obtenus par The Sun dimanche.

Certains ont été licenciés pour inaptitude.

L’un, à Liverpool, a été perdu parce qu’il ne pouvait pas utiliser correctement les menottes ou une radio de police – et avait « du mal à comprendre l’accent du Merseyside ».

Les critiques affirment que les forces ont rogné pour combler leurs postes vacants.

La probation d’un officier peut durer deux ou trois ans selon son parcours dans la force.

Le bilan des abandons est susceptible d’être encore plus élevé car trois des 44 forces en Angleterre et au Pays de Galles – y compris le Grand Manchester et le South Yorkshire – n’ont pas fourni de chiffres dans notre enquête sur la liberté d’information.

Les forces qui ont perdu le plus d’officiers stagiaires l’année dernière étaient le Met (415) et les West Midlands (110).

L’ancien inspecteur en chef de la gendarmerie, Sir Thomas Windsor, a déclaré que la taille et la rapidité du recrutement signifiaient qu’il y avait un « risque accru que des personnes inaptes à la police puissent passer et être recrutées ».