Plus de 2 000 espèces végétales et animales ont disparu

En tant qu’espèce se raréfie dans le milieu, elle progresse par une série de conservation catégories – de “vulnérable” à “en danger” à “en danger critique d’extinction” à “éteint”. Vous pouvez rechercher la plupart des animaux dans une base de données et voir à quelle catégorie ils appartiennent. Le marsouin vaquita, par exemple, est classé comme étant en danger critique d’extinction, ce qui signifie qu’il est menacé d’extinction. Ces catégories aident les responsables à décider quelles espèces ont besoin de protection et où.

Mais il existe une autre catégorie extrêmement importante pour les espèces qui est souvent négligée. C’est simplement appelé “perdu”. Les scientifiques utilisent ce terme pour décrire des plantes, des animaux et des champignons qu’ils n’ont pas vus depuis au moins 10 ans, ou selon certaines définitions, 50 ans. Dans de nombreux cas, ces animaux sont menacés d’extinction – ou même déjà éteints – mais personne ne le sait vraiment car ils ont disparu.

Les scientifiques se précipitent pour retrouver ces espèces perdues, motivés par l’idée qu’ils ne peuvent pas protéger ce dont ils ignorent l’existence. Et dans l’épisode de cette semaine de Inexplicable, le podcast de Vox qui explore les grandes questions sans réponse, la productrice Mandy Nguyen et moi rejoignons une expédition à la recherche de l’une d’entre elles. Nous recherchons une salamandre sans yeux qui vit dans un aquifère, au plus profond de San Antonio, au Texas, qui est sans doute l’un des écosystèmes les moins accessibles sur Terre.

L’espèce n’a pas été vue depuis plus de 70 ans.

Mais la salamandre que nous recherchions n’est qu’une des plus de 2 100 espèces perdues, selon le groupe à but non lucratif Re:wild, qui tient une liste courante. Les trouver pourrait être la seule chose qui les empêche de disparaître – de disparaître pour de bon.

Rencontrez certaines de ces espèces “manquantes”

Les espèces perdues sont, dans l’ensemble, un groupe étrange et pas si charismatique. Dans certains cas, c’est en fait la raison pour laquelle ils manquent – personne n’a consacré du temps ou des efforts pour trouver ces animaux car ils n’attirent pas beaucoup d’attention.

La salamandre disparue que nous sommes allés chercher au Texas en est un excellent exemple. Vue pour la dernière fois en 1951, la salamandre aveugle de Blanco n’a pas seulement des yeux, elle est également incolore, d’un blanc fantomatique et, afin de conserver son énergie, elle bouge rarement. Il vit également profondément sous terre dans l’aquifère d’Edwards, une structure souterraine de grottes et de roches poreuses remplie d’eau (et abritant une autre espèce perdue, le chat aveugle à grande bouche, illustré en haut de cette histoire).

Pourtant, les chercheurs cherchent désespérément à le trouver.

Comme les autres salamandres, l’espèce est un indicateur de la qualité de l’eau. Il est sensible à la pollution, donc là où vous trouvez la salamandre, vous pouvez supposer que l’eau est relativement propre. Ceci est important car il vit dans un aquifère qui fournit de l’eau potable à près de 2 millions de personnes dans le centre-sud du Texas. Trouver l’amphibien, ou prouver qu’il est éteint, en dirait long sur cette source d’eau critique, comme je l’ai écrit dans l’article ci-dessous.

Certaines espèces disparues sont portées disparues depuis encore plus longtemps que la salamandre. Une araignée trappe originaire d’Europe, par exemple, n’a pas été vue, définitivement, depuis le début des années 1900. Un adorable mammifère appelé Wondiwoi Tree Kangaroo, quant à lui, a disparu depuis 1928, date à laquelle il a été collecté dans une forêt en Indonésie par le célèbre biologiste évolutionniste Ernst Mayr.

Il y a aussi des plantes et des champignons sur la liste des espèces perdues de Re:wild. Originaire des montagnes du sud du Chili, le grand champignon puma n’a pas été vu depuis 1988, et un type de houx endémique au Brésil a disparu depuis 184 ans. (Vous pouvez trouver plus d’espèces perdues ici.)

Comme la salamandre, de nombreuses espèces perdues font maintenant l’objet d’expéditions de recherche, comme le singe colobe rouge de Miss Waldron, et certaines organisations offrent même des récompenses pour les retrouver.

Qui se soucie des espèces perdues, de toute façon ?

L’herpétologue Andy Gluesenkamp, ​​qui travaille au zoo de San Antonio, a passé environ deux décennies à chercher la salamandre aveugle de Blanco, un animal dont la plupart des gens n’ont jamais entendu parler, et encore moins qu’ils verront jamais.

“C’est ma baleine blanche”, a-t-il dit à propos de la salamandre.

Alors, qu’est-ce qui rend les chercheurs comme lui si désireux de retrouver des animaux perdus ?

Ces expéditions contribuent à une mission scientifique beaucoup plus vaste consistant à comprendre ce qui existe et ce qui n’existe pas dans les nombreux écosystèmes de la Terre. Documenter la vie n’importe où crée la base à partir de laquelle les chercheurs peuvent poser les plus grandes questions de la biologie, telles que la façon dont les différents animaux évoluent et pourquoi certains environnements ont plus de diversité que d’autres.

À l’heure actuelle, nous ne savons presque rien sur la salamandre aveugle de Blanco, par exemple, comme où elle vit et ce qu’elle contribue à l’aquifère. Le seul spécimen sur Terre se trouve dans un entrepôt à Austin, au Texas, et il n’est pas en très bon état. Trouver et étudier cette espèce à l’état sauvage pourrait aider à répondre à toutes sortes de questions sur cet écosystème unique et la vie dans des environnements extrêmes.

La découverte d’espèces perdues peut également aider à les sauver de l’extinction. « Nous ne pouvons pas conserver quelque chose dont nous ne savons pas qu’il existe », a déclaré Barney Long, directeur principal des stratégies de conservation chez Re:wild.

Et il y a déjà des exemples de cela, que j’ai soulignés en août :

En 2017, après qu’un garde-parc au Guatemala ait repéré une espèce perdue de salamandre en bordure d’une réserve, Re:wild et d’autres groupes environnementaux ont aidé à étendre les limites du parc pour protéger l’espèce (qui est en danger critique d’extinction). Deux ans plus tard, des chercheurs ont redécouvert un cerf rare de la taille d’un lapin au Vietnam et ont depuis développé un programme pour le conserver, notamment en supprimant les pièges de chasse dans la forêt.

Heureusement pour les scientifiques, il existe plus d’outils que jamais pour trouver les espèces manquantes. Ils peuvent utiliser des traces d’ADN – la principale approche pour trouver la salamandre aveugle de Blanco – ou des caméras à détection de mouvement. Les citoyens ordinaires peuvent également s’impliquer, par exemple en téléchargeant des observations d’animaux lors d’une randonnée sur une application comme iNaturalist.

“Il existe tellement d’autres technologies qui nous aident à redécouvrir les animaux”, m’a dit Long l’automne dernier. “Historiquement, il aurait fallu des mois de marche pénible dans les zones sauvages pour essayer de les trouver.”

Si rien d’autre, trouver des espèces perdues, c’est insuffler un peu d’espoir dans le mouvement de conservation de la faune. Normalement, nous entendons parler d’espèces qui ont disparu. Mais toutes les espèces rares ne sont pas éteintes ; ils pourraient juste manquer.