Plus de 2 000 espèces sauvages courent un risque élevé d’être anéanties au Canada, prévient un rapport

Un rapport récemment publié sur la situation des espèces sauvages au Canada a répertorié plus d’espèces que tout autre rapport précédent – plus de 50 000 – et avertit que plus de 2 000 d’entre elles courent un risque élevé d’être anéanties dans la nature.

Le rapport Espèces sauvages 2020, compilé par des chercheurs travaillant pour les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, indique qu’il a fourni « la compréhension la plus complète que nous ayons jamais eue sur le statut et la répartition des espèces sauvages au Canada ».

Le rapport – le cinquième d’une série publiée tous les cinq ans depuis 2000 – comprend des données sur la situation de 50 534 des 80 000 espèces connues du Canada, en hausse par rapport aux 29 848 espèces couvertes par le rapport de 2015. Le premier rapport en 2000 ne couvrait que 1 670 espèces.

Les auteurs du rapport affirment avoir été en mesure d’enregistrer des informations sur 63 % des espèces sauvages du Canada grâce à la collaboration de centaines de scientifiques travaillant à travers le pays pendant cinq ans.

Parmi les espèces contenues dans le rapport, 47 314 sont indigènes au Canada, tandis que 3 220 sont des espèces « exotiques » introduites par l’activité humaine.

“Parmi les 3 220 espèces exotiques identifiées, les groupes taxonomiques comptant le plus grand nombre d’espèces exotiques étaient les plantes vasculaires, les coléoptères, les vrais insectes, les mites et les papillons”, indique le rapport.

Les auteurs du rapport ont déclaré que davantage de travail peut être fait pour déterminer l’impact de ces espèces exotiques sur les écosystèmes à travers le pays.

Espèces en péril

Le rapport couvre environ 63 % des espèces sauvages au Canada — environ 75 % des plantes, 77 % des champignons et 29 % des espèces sauvages microscopiques.

Les trois provinces comptant le plus d’espèces sauvages sont l’Ontario avec 25 776, la Colombie-Britannique avec 24 540 et le Québec avec 21 933.

Le rapport a identifié 2 253 espèces faisant face au risque le plus élevé d’élimination au Canada. Ils comprennent les coléoptères, les papillons de nuit, les papillons et certaines espèces végétales telles que les macrochampignons et les lichens.

Le rapport indique que sur ces 2 253 espèces, 105 ne se trouvent qu’au Canada, ce qui signifie que leur survie en tant qu’espèce est en péril.

“Le nombre d’espèces susceptibles d’être en danger identifiées dans les rapports sur les espèces sauvages n’a cessé d’augmenter en grande partie en raison de l’augmentation du nombre d’espèces incluses”, indique le rapport.

Le rapport indique qu’environ une espèce sauvage sur cinq au Canada fait face à un risque de disparition — d’élimination dans ce pays.

Le rapport indique que 873 espèces sont gravement en péril – courent un risque élevé d’être éliminées dans la nature – 1 245 autres relèvent de la catégorie légèrement moins grave des espèces en péril, tandis que 2 765 espèces sont considérées comme vulnérables, à risque modéré d’être anéanties dans la nature.

Les auteurs du rapport ont déclaré que 9 562 espèces peuvent être considérées comme apparemment en sécurité ou à un risque de disparition relativement faible, tandis que 10 038 espèces sont considérées comme en sécurité ou à très faible risque de disparition.

Le rapport indique que parmi les espèces classées pour déterminer leur statut, 80% étaient considérées comme en sécurité et 20% risquaient d’être éliminées dans la nature.

Le rapport indique que 26 000 autres espèces étaient inclassables en raison de données insuffisantes.