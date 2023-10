Plus de 180 joueurs de la PWHL seront sur la glace le 15 novembre lors de l’ouverture des camps d’entraînement de la nouvelle ligue

Les six équipes de la nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (PWHL) compteront plus de 180 joueuses qui participeront aux premiers camps d’entraînement de la ligue en novembre, a annoncé la PWHL lundi.

Ces camps marqueront la première fois que les joueurs et les entraîneurs de la nouvelle ligue se réuniront sur la glace alors qu’ils se dirigent vers janvier 2024, date à laquelle la ligue est censée entamer sa première saison.

Les camps d’entraînement pour les six équipes débuteront le 15 novembre, quelques jours après que les équipes nationales canadienne et américaine auront disputé deux matchs de la Rivalry Series en Arizona et à Los Angeles. Les équipes doivent avoir leurs listes définitives établies d’ici le 11 décembre, juste avant la reprise de la série Rivalry avec des matchs à Kitchener, en Ontario. et Sarnia, en Ontario. les 14 et 16 décembre.

Lors de l’établissement des effectifs, chaque équipe doit avoir 23 joueurs signés avec des contrats de joueurs standard, plus deux joueurs supplémentaires pour réserver des contrats.

Selon la convention collective de la PWHL, les contrats standards des joueurs doivent être d’un minimum de 35 000 $ US. Les équipes ne peuvent pas signer plus de neuf joueurs avec des contrats minimum, et le salaire de base annuel moyen de chaque équipe est censé être de 55 000 $.

Les listes de camps comprennent des joueurs signés comme agents libres avant le premier repêchage de la ligue, ainsi que des joueurs repêchés et ceux qui ne l’ont pas été, mais qui ont reçu des invitations aux camps d’entraînement.

Chaque équipe doit avoir au moins 28 joueurs au camp, et trois équipes – Montréal, Ottawa et New York – ont invité plus de 30 joueurs.

Claire Thompson et Mikyla Grant-Mentis parmi les invités notables du camp

Les invités non repêchés au camp comprennent des stars actuelles et anciennes des équipes nationales canadiennes et américaines, ainsi que les meilleurs buteurs de la désormais disparue Premier Hockey Federation (PHF).

La défenseure d’Équipe Canada Claire Thompson participera au camp avec New York. Thompson a établi un record olympique pour le plus grand nombre de points par un défenseur (13) avant de remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin.

Elle fréquente une école de médecine à New York, donc on ne sait pas avec quelle régularité elle pourrait jouer pour une équipe de la PWHL, bien que Thompson ait assisté à chaque étape du circuit Dream Gap Tour de la Professional Women’s Hockey Players’ Association (PWHPA) la saison dernière.

La défenseure de l’équipe nationale canadienne Claire Thompson a été invitée au camp de la PWHL New York. (Bruce Bennett/Getty Images)

L’ancienne joueuse par excellence du PHF Mikyla Grant-Mentis a été invitée au camp avec Ottawa, après avoir récolté 21 points en 24 matchs avec Buffalo Beauts, dernière place du PHF en 2022-23.

L’attaquant a fait les manchettes après avoir signé un contrat de 80 000 $ US avec les Beauts la saison dernière, alors l’un des contrats les plus riches pour une joueuse de hockey professionnelle en Amérique du Nord. Elle devait gagner 100 000 $ dans le PHF la saison à venir avant que la ligue ne soit vendue et fermée.

Ottawa a également invité l’attaquante Becca Gilmore, qui a remporté un championnat du monde avec l’équipe nationale américaine le printemps dernier. Elle a marqué six points en 11 matchs pour la Boston Pride du PHF la saison dernière, sa première dans la ligue.

La médaillée d’or olympique américaine Maddie Rooney sera l’un des quatre gardiens de but en lice pour un emploi au Minnesota, après que le Minnesota ait choisi de sélectionner deux autres gardiens lors du repêchage. Rooney a joué pour l’équipe Adidas dans la PWHPA la saison dernière.

Le tableau le plus intéressant des gardiens de but pourrait être celui de Toronto, une équipe qui n’a recruté aucun gardien de but en tant qu’agent libre et qui n’a sélectionné qu’un seul gardien de but – la médaillée d’or d’Équipe Canada et troisième gardienne de but, Kristen Campbell – lors du repêchage.

Trois invités au camp se disputeront un emploi à Toronto : Erica Howe et Amanda Mäkelä, qui ont toutes deux joué avec la PWHPA la saison dernière, et Carly Jackson, qui vient de remporter une Coupe Isobel avec les Toronto Six de la PHF.

Les périodes de dérogation permettront aux équipes de recruter des joueurs libérés et non repêchés

Les équipes devront réduire leurs effectifs au camp d’entraînement à 27 joueurs maximum d’ici le 29 novembre. Cela sera suivi d’une fenêtre de dérogation de trois jours, au cours de laquelle les joueurs non repêchés et libérés pourraient se voir proposer un contrat par une autre équipe.

Une deuxième fenêtre de dérogation s’ouvrira du 8 au 10 décembre, juste avant que les équipes ne finalisent leur alignement final.

On ne sait pas encore où les équipes organiseront leurs camps d’entraînement. La ligue n’a pas annoncé où chaque équipe s’entraînera ou jouera des matchs, mais Stan Kasten, membre du conseil d’administration de la PWHL, a déclaré la semaine dernière à CBC que l’information devrait arriver « dans les prochaines semaines ».

Kasten a également déclaré à CBC que les équipes devraient avoir des noms avant la mise au jeu, mais qu’il y a moins de certitude concernant les logos des équipes.

« Nous aurons certainement des noms d’équipes », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas pour les logos. Mais nous verrons. Nous pourrions. Nous pourrions surprendre tout le monde. Ou nous pourrions ne pas surprendre tout le monde. »