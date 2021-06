Plus de 18 ans recevront le vaccin Covid en seulement SEMAINES avec des craintes que la variante indienne ne soit transmise par des adolescents avant le 21 juin

CHAQUE Britannique de plus de 18 ans devrait se voir proposer un vaccin contre le Covid dans quelques semaines seulement, craignant que la variante indienne ne soit transmise par des adolescents avant le déverrouillage du 21 juin.

À l’heure actuelle, seuls les adultes âgés de 30 ans et plus ont été invités à se faire vacciner, car les responsables de la santé concentrent leurs efforts pour s’assurer que les personnes âgées ont reçu les deux doses.

Cependant, il semble maintenant que les autorités envisagent d’offrir des jabs à tous les groupes d’âge suite aux craintes que la nouvelle souche indienne ne se propage rapidement parmi les jeunes.

Dominic Harrison, directeur de la santé publique de Blackburn et Darwen, a mis en garde contre un «taux exceptionnellement élevé» chez les adolescents âgés de 17 et 18 ans.

Il exhorte maintenant les ministres à autoriser le vaccin pour les jeunes afin d’aider à protéger les communautés à travers le Royaume-Uni.

Il a déclaré à World At One de BBC Radio 4: «Nous avons désespérément besoin du gouvernement britannique, de la MHRA [Medicines and Healthcare products Regulatory Agency] faire passer le vaccin Pfizer comme étant sûr et efficace pour ce groupe d’âge.

« Maintenant, les États-Unis, le Canada, Singapour et l’Union européenne ont tous déclaré la semaine dernière que le vaccin Pfizer BioNTech est sûr et efficace pendant 12 ans et plus et j’espère juste que le gouvernement britannique pourra continuer à le faire, en supposant qu’ils conviennent que nous pourrions alors passer à la vaccination rapide pour cette cohorte, avant la fin du trimestre.

« Parce que cela aiderait non seulement à protéger l’ensemble de la population grâce à un nombre accru de personnes vaccinées, mais à réduire la transmission dans ce groupe. »

Le professeur Danny Altmann, l’un des plus grands immunologistes du Royaume-Uni, a soutenu la demande de M. Harrison et a déclaré que la vaccination des adolescents jeunes mettait fin aux « centres » d’infections dans les écoles.

Cela survient alors que Boris Johnson a été invité à « continuer » et à lever le verrouillage le 21 juin – au milieu des avertissements selon lesquels le Royaume-Uni pourrait autrement faire face à la ruine économique et à une crise sanitaire en spirale.

Le grand conservateur Sir Iain Duncan Smith a dit au Premier ministre d’ignorer Nicola Sturgeon et les « scientifiques nerveux » et d’aller de l’avant avec la « Journée de la liberté » comme prévu.

Cela survient alors que les meilleurs scientifiques exhortent M. Johnson à repousser ses plans pour déverrouiller la Grande-Bretagne alors que la mutation indienne se propage à travers le pays.

Alors qu’hier, Sturgeon a accru la pression en repoussant l’assouplissement du verrouillage en Écosse.

Mais le Royaume-Uni n’a enregistré aucun décès mardi pour la première fois depuis le début de la pandémie, alors même que le nombre de personnes nouvellement infectées par le virus augmentait.

La nouvelle donne plus d’espoir que les vaccins rompent le lien entre les infections, les hospitalisations et les décès.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré que les jabs « fonctionnent clairement » – mais a averti: « Malgré ces bonnes nouvelles sans aucun doute, nous savons que nous n’avons pas encore vaincu ce virus. »

Cependant, les meilleurs conservateurs disent que le Premier ministre ne doit pas suivre aveuglément l’exemple de l’Écosse.

L’ancien chef conservateur, Sir Iain, a déclaré à M. Johnson que « ce n’est pas une compétition ».

Il a dit au Telegraph : « Laissez-la [Sturgeon] jouer à ses jeux. La vérité est que le gouvernement ici doit faire ce qui est juste pour la population d’Angleterre.

« Ce n’est pas une compétition. Si les preuves ne s’accumulent pas, vous continuez [unlocking]. »

Et il a dit qu’il avait un « sentiment horrible » que la quatrième étape ne se poursuivrait pas – parce que « tout le monde est très nerveux » à la suite du témoignage de Dominic Cummings sur la réponse du gouvernement.

Exhortant les ministres à « aller de l’avant avec le 21 juin », il a déclaré que beaucoup écoutaient des scientifiques « nerveux » « colporter des hypothèses ».

« Ils n’arrêtent pas de dire: » Nous allons écouter la science « », a-t-il déclaré.

« Mais ils ne le sont pas – ils écoutent les scientifiques. La science est ce que vous en faites. Nous n’avons vu aucune augmentation des hospitalisations. »