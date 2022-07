Plus de 175 000 $ versés à 20 organismes de bienfaisance de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Au total, 20 organismes de bienfaisance et programmes communautaires de l’intérieur de la Colombie-Britannique se portent mieux aujourd’hui qu’ils ne l’étaient hier grâce à un don historique d’une coopérative de crédit de Penticton.

Valley First, une division de First West Credit Union, a récemment distribué 177 270 $ à des organisations de Kelowna, West Kelowna, Vernon, Penticton, Princeton et Kamloops dans le cadre de ses subventions de 2022.

Des programmes parascolaires aux associations de santé mentale et même aux cours de cuisine, les groupes à but non lucratif de la région sont prêts à remporter des subventions allant de 2 000 $ à 31 500 $.

Les programmes communautaires présentés dans Armstrong, Lumby et Oliver, axés sur la positivité corporelle pour les filles et l’éducation sur les conséquences de la conduite avec facultés affaiblies, ont également été répertoriés dans le cadre du cycle de subventions historique.

“En écoutant les commentaires de nos partenaires caritatifs, nous avons réduit les obstacles dans le processus de demande de subvention, libérant leur temps et leurs ressources précieux pour les aider à faire ce qu’ils font le mieux : aider nos communautés à prospérer”, a déclaré Susan Byrom, directrice exécutive de la Fondation First West.

Parmi les programmes qui recevront des subventions, mentionnons la musicothérapie à la Kelowna Visual and Performing Arts Society (2 000 $), le soutien au deuil pour les amis et la famille des victimes d’une surdose à la South Okanagan Loss Society (4 950 $) et le soutien aux jeunes parents au YMCA d’Okanagan ( 31 500 $).

La liste complète des organisations recevant des subventions en 2022 est disponible ici.

Contrairement aux années précédentes, les fonds accordés étaient «sans restriction», selon la caisse populaire. Le changement signifie que les bénéficiaires peuvent déterminer où les fonds de subvention sont le plus nécessaires dans leurs propres opérations.

