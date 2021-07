Plus de 1,7 milliard de dollars de chèques de relance n’ont pas été réclamés – avez-vous obtenu le vôtre ?

Les AMÉRICAINS laissent plus de 1,77 milliard de dollars d’argent Covid-19 non réclamés.

Les dossiers de l’Internal Revenue Service (IRS) montrent que le pays a refusé ou tout simplement omis d’encaisser 1 315 717 chèques – c’est un énorme 1,77 milliard de dollars de relance non réclamé de la première série de chèques de relance émis lors de la réponse fiscale de l’ancien président Donald Trump à la pandémie.

Lisez notre blog en direct sur les contrôles de relance pour les dernières mises à jour sur le soulagement de Covid-19…

Les Américains se sont détournés ou n’ont tout simplement pas réussi à encaisser 1 315 717 chèques de relance Covid-19 de premier tour Crédit : Getty

Un énorme plan de relance de 1,77 milliard de dollars n’a pas été réclamé depuis la première réponse de l’administration du président Donald Trump Crédit : Getty

Le montant abandonné a été comptabilisé après que l’IRS a publié des dossiers sur KDVR.

C’est le même coût estimé pour construire le projet de train à grande vitesse en Californie et correspond au résultat net de la construction pour ériger le nouveau stade Las Vegas Raiders NFL de 65 000 places.

Comme on pouvait s’y attendre, les cinq États américains les plus populistes ont laissé 650 millions de dollars du total sur la table.

La Californie a remporté le titre avec le plus grand nombre de chèques de relance non encaissés avec 130 243, suivie de la Floride avec 96 342 et le Texas était troisième avec 96 918. New York et la Pennsylvanie suivaient de près, selon KDVR.

L’argent fait partie de l’aide financière fournie par le gouvernement fédéral dans le cadre du plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars garanti par le président Joe Biden.

Les États les plus populistes de Californie, de Floride, du Texas, de New York et de Pennsylvanie ont dominé le pays dans le cadre de la relance non réclamée Crédit : Getty

L’argent provient de la première série de mesures de relance créées pour répondre aux effets financiers de la pandémie de Covid-19 Crédit : Getty

Afin de ne pas le gaspiller, il existe des moyens clés de le collecter.

Déjà, les Américains qui ont subi les coups financiers causés par la pandémie ont vu plus de 163 millions de paiements envoyés d’une valeur d’environ 390 milliards de dollars.

Des remboursements de 10 200 $ sont également versés aux Américains qui ont déposé des impôts sur le chômage plus tôt cette année et ont gagné moins de 150 000 $ en revenu brut ajusté modifié.

Pourtant, avec toutes les chances de collecter, beaucoup continuent d’attendre l’arrivée de leur chèque de relance ou ne réalisent pas qu’ils peuvent avoir le droit de collecter.

Les déclarations de revenus étant repoussées au 15 mai, l’IRS a commencé à distribuer des paiements de relance « sur une base hebdomadaire » pour limiter les erreurs et éviter un arriéré écrasant, a déclaré l’IRS en mars.

Il existe diverses façons de suivre et de collecter des fonds de relance que l’IRS et le bureau de poste américain ont créé pour aider les Américains éligibles à recevoir un soutien financier. Crédit : Getty

Le mois dernier, l’envoi le plus récent du troisième tour, les chèques de secours Covid-19 ont atteint 4,2 milliards de dollars.

Il y a eu plus de 1,2 million de dépôts directs et environ 1,1 million de chèques papier de paiements à impact économique (EIP) qui sont arrivés par courrier postal, Yahoo! Nouvelles confirmées.

L’IRS Get My Payment aide les personnes et les familles éligibles à obtenir des mises à jour quotidiennes sur l’état de leurs contrôles de relance.

Si un problème survient avec un trop-payé, le site fournit des alertes et des détails pour aider les gens à les résoudre.

L’agence encourage les gens à créer un compte IRS, qui aide à analyser les détails clés concernant les déclarations de revenus passées et présentes pour aider à déterminer l’état du stimulus.

L’IRS détermine l’admissibilité basée en grande partie sur les déclarations de revenus.

Donc, si vous êtes tombé dans les livres ou si vous avez déménagé ou si vous avez changé radicalement de vie, ils ont recadré un logiciel d’impôt pour le mettre à jour et éventuellement faciliter l’envoi d’un chèque.

Et si un chèque papier ou une carte de débit EIP est le mode de paiement envoyé par la poste, il existe un outil astucieux que l’outil du bureau de poste américain a appelé la livraison informée.