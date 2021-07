Plus de 160 tombes anonymes trouvées sur l’île où se trouvait le tristement célèbre pensionnat appelé « Alcatraz du Canada » – groupe autochtone

Des représentants de la tribu Penelakut ont confirmé que les tombes avaient été trouvées sur le « terrains et estran » du territoire, anciennement connu sous le nom d’île Kuper, situé dans le détroit de Georgia entre l’île de Vancouver et la province occidentale de la Colombie-Britannique sur le continent.

Dans une déclaration à « tribus et organisations voisines » le 8 juillet, le chef de la tribu Joan Brown et d’autres responsables ont noté avec un « une quantité énorme de chagrin et de perte » cette « trop » de « nos frères et sœurs de nos communautés voisines » qui ont fréquenté l’école industrielle de l’île de Kuper « n’est pas rentré chez lui ».

Déclarant que c’était « impossible de surmonter les actes de génocide et les violations des droits humains », les représentants de Penelakut ont dit, « Nous sommes à un autre moment où nous devons faire face au traumatisme causé par ces actes de génocide. Chaque fois que nous le faisons, il est possible de guérir un peu plus.

« La guérison est un processus continu. Parfois, ça se passe bien, et parfois nous perdons plus de personnes parce que le fardeau est trop lourd », la déclaration lue.

Selon les archives du Royal British Columbia Museum, la Kuper Island Indian Industrial School a ouvert ses portes en 1890 et était dirigée par l’Église catholique avec un financement du gouvernement canadien. Le gouvernement fédéral a repris l’école en 1969 et l’a fermée entre 1975 et 1978. Le bâtiment a été démoli dans les années 1980.

L’institution a été surnommée « l’Alcatraz du Canada » en raison de son emplacement sur une île éloignée – semblable à la tristement célèbre prison américaine – mais aussi en raison de plusieurs cas documentés d’enfants qui se sont noyés pendant « essayer de s’échapper en nageant jusqu’à l’île de Vancouver ou en faisant flotter des bûches sur l’eau. »

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation, qui enregistre les violations des droits de la personne dans les pensionnats et recueille les témoignages de survivants, répertorie les noms de 120 étudiants décédés alors qu’ils fréquentaient l’école industrielle de l’île Kuper. Les dates de décès de 22 de ces étudiants restent inconnues.

Le centre, situé à l’Université du Manitoba, a également noté qu’une enquête menée en 1896 avait révélé que sur 264 anciens élèves de l’école, 107 étaient décédés.

Steve Sxwithul’txw, un membre de la tribu Penelakut qui est allé à l’école en 1970 quand il avait cinq ans, a déclaré que les tombes n’étaient pas un « Découverte, » mais « quelque chose qui devait être abandonné ou déterré sous une forme ou une autre. »



« C’est même difficile d’appeler ça une école. C’est vraiment une institution qui a fait tout ce qu’elle pouvait pour emporter absolument tout ce que nous avions », Sxwithul’txw a déclaré au journal Global News.

Dans le cadre du système scolaire controversé, qui a été officiellement comparé à « génocide culturel » jusqu’à la fin des années 90, plus de 150 000 enfants autochtones ont été retirés de leur famille et forcés de fréquenter des écoles publiques confessionnelles à travers le Canada.

Dans son rapport de 2015 sur les pensionnats, la Commission de vérité et réconciliation du Canada a identifié les noms ou les informations de plus de 4 100 enfants décédés dans le système. Cependant, le nombre exact reste inconnu.

Bien qu’il n’était pas clair dans la déclaration comment ou quand les tombes de l’île Penelakut ont été découvertes, les révélations sont susceptibles d’ajouter à la colère du public face aux récentes découvertes de plus de 1 000 tombes anonymes qui appartiendraient à des étudiants autochtones sur les anciens sites des pensionnats. à travers le pays.

En juin, la bande indienne de St. Mary’s a découvert 182 tombes sur l’ancien site de l’école de la mission St. Eugene dans l’intérieur sud de la Colombie-Britannique. Pendant ce temps, 751 autres tombes ont été découvertes par la Première nation de Cowessess dans un cimetière de l’ancien pensionnat indien de Marieval, dans la province de la Saskatchewan.

Plus tard cette semaine, la Première nation Tk’emlups te Secwepemc publiera les résultats d’un relevé radar au sol d’environ 215 tombes anonymes découvertes en mai dans l’ancien pensionnat indien de Kamloops en Colombie-Britannique.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!