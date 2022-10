Plus de 16 000 personnes l’adorent – Hollywood Life

Crédit image : Amazon

C’est la saison des cardigans, et pas seulement parce que les gens jouent à celui-là Taylor Swift chanson. La température baisse d’un océan à l’autre : à tel point que vous avez besoin de vêtements d’extérieur pour à l’intérieur, aussi. Donc, nous avons trouvé le meilleur cardigan long pour ces soirées fraîches passées à l’intérieur blotti sur votre canapé, en regardant Netflix. Entrez le maxi cardigan à manches longues à ourlet haut et bas à 27 $ d’Amazon!

Ce n’est pas votre vêtement moyen sur le vaste marché d’Amazon. Près de sept mille les gens se sont sentis obligés de laisser des critiques sur l’apparence et la sensation incroyables de ce cardigan. Soixante-dix pour cent de ces avis étaient des notes cinq étoiles, ce qui, soyons réalistes : est très généreux pour Amazon. Comme signe plus rassurant, Amazon a souligné que “léger”, “absolument amoureux”, “taille fidèle”, “beaucoup de compliments” et “s’adapte parfaitement” étaient quelques-unes des principales expressions couramment utilisées dans les critiques. De nombreux clients ont également téléchargé des photos d’eux-mêmes en train de modéliser leurs cardigans, alors assurez-vous également de cliquer dessus.

Maintenant que vous savez que les clients ont adoré ce cardigan, nous voulons comprendre pourquoi tu le sera probablement aussi. Tout d’abord, ce cardigan est très doux. Il est composé à 95 % de viscose (également connue sous le nom de rayonne), un type de tissu souvent utilisé pour les vêtements fluides (comme les cardigans) et comme substitut de la soie. Cinq pour cent du cardigan sont en élasthanne, ce qui lui donne juste ce qu’il faut d’extensibilité. Nous ne voulons pas nous sentir piégés dans nos cardigans.

Le tissu du cardigan est également respirant. Ainsi, bien que vous puissiez le porter pour être plus confortable dans le salon, vous ne commencerez pas à verser des seaux de sueur si vous voulez vous superposer sur une couverture pelucheuse ou une couette épaisse.

Ce cardigan n’est pas seulement confortable parce qu’il est doux, mais aussi parce qu’il doit avoir la taille parfaite. Il existe une large gamme de tailles, qui sont espacées par intervalles : 4-6, 8-10, 12-14, 14-16, 16-18, 20-22 et 24-26. Il y a aussi beaucoup de variété dans les couleurs et les imprimés du cardigan : noir classique, noir transparent, tie-dye, imprimé serpent, marron, beige, gris foncé, vert, moutarde, bleu marine, olive, rose, violet, rouge, bleu royal, blanc, rouge vin, imprimé camouflage et trois différents types d’imprimés léopard.

La coupe de ce cardigan est également unique. L’ourlet est haut à l’avant et bas à l’arrière, ce qui lui donne un look légèrement plus relevé que le cardigan habituel que vous porteriez le jour de la lessive ou des courses (bien sûr, vous pouvez également porter ce cardigan pour ces occasions). Cependant, le cardigan s’associera tout aussi chic avec un ensemble plus habillé comme un jean skinny, un chemisier et des talons chaton, une robe de vacances en velours avec des chaussons, ou même votre tenue d’entraînement. Il est également parfait pour un cadre professionnel : considérez-le comme une alternative beaucoup plus confortable à un blazer étouffant lorsque vous êtes assis dans votre chambre pour une réunion Zoom. Et, pour nos lectrices enceintes, c’est la pièce de maternité parfaite grâce à la matière facile à porter du cardigan.

Les critiques avaient toutes sortes de choses à dire sur ce cardigan à manches longues. “Je suis une amoureuse des cardigans. Un de mes blogueurs préférés m’a recommandé celui-ci, alors j’ai dû l’essayer », a écrit une personne, révélant que le cardigan « allait bien » et a ajouté une photo d’elle souriant brillamment dans son cardigan vert près du sapin de Noël. Une autre critique a été tellement impressionnée par le cardigan qu’elle en a acheté deux autres – et certains critiques ont révélé qu’ils en avaient acheté encore plus. L’une de nos critiques préférées disait: «Alors j’adore ce plumeau. J’ai acheté pour ajouter des couches à une vieille robe maxi. Il se sent et ressemble à un t-shirt doux. Quand vous marchez, il flotte derrière vous comme une cape. Habillez-le vers le haut ou vers le bas, vous ne regretterez pas l’achat. Un mot de prudence – assurez-vous de le ramasser pendant les pauses toilettes et dans la voiture. De nombreux critiques ont également ajouté leurs tailles, ce qui prouve que le cardigan est réservé aux personnes grandes ou petites.

Faire disparaître les plis devrait être aussi simple que le cardigan lui-même. La description Amazon du cardigan vous conseille de laver et de suspendre le cardigan au-dessus d’un déshumidificateur, ou de le jeter dans la sécheuse à basse vitesse pendant quelques minutes seulement. Vous ne voulez pas un cardigan froissé tout au long de la période des fêtes.

Les cardigans connaissent également une renaissance dans le monde de la mode, c’est donc le moment idéal pour en saisir un sur une bonne affaire. Vraiment, nous devons remercier Taylor. La pop star a chanté “Et quand je me sentais comme si j’étais un vieux cardigan / Sous le lit de quelqu’un / Tu m’as mis et dit que j’étais ta préférée” dans son nouveau morceau sorti en juillet, et les gens sont toujours obsédés par la pièce de superposition féminine : rappelez-vous quand les modèles Cara Delevingne et Kaia Gerber même se sont serrés dans un?

Si vous êtes à la recherche d’un cardigan, vous êtes probablement fan d’être aussi confortable que possible – et donc, probablement du temps pour moi aussi, n’est-ce pas ? Pour vous aider à vous détendre, nous vous proposons également cet oreiller de massage pour le cou équipé de nœuds de massage rotatifs 3D. Imaginez que vous portez votre cardigan chaud et doux pendant que l’oreiller de massage travaille sur vos articulations tendues. C’est l’euphorie, plus que la plupart des cadeaux de vacances ne pourraient offrir.