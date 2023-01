Plus de 150 réfugiés rohingyas débarquent en Indonésie

BANDA ACEH, Indonésie (AP) – Plus de 100 réfugiés musulmans rohingyas faibles et affamés faisaient partie du dernier groupe à avoir débarqué en Indonésie dimanche après un long et dangereux voyage à bord d’un bateau en bois.

Le groupe de 184 personnes, dont une femme enceinte et des enfants, a atterri sur la plage de Kuala Gigieng, dans la province d’Aceh, à l’extrême nord de l’Indonésie, qui a déjà accueilli plus de 500 Rohingyas l’année dernière. Les réfugiés disent qu’ils recherchent une vie meilleure que dans les camps surpeuplés du Bangladesh, où ils ont fui la persécution militaire de l’autre côté de la frontière avec le Myanmar.

« Au Bangladesh, il n’y a aucune opportunité pour les réfugiés rohingyas. Nous venons donc ici en Indonésie », a déclaré Faisal, l’un des réfugiés qui n’utilise qu’un seul nom.

Fahmi Irwan Ramli, chef de la police de la ville de Banda Aceh, a déclaré que les réfugiés semblaient généralement en bon état, mais il y avait une femme enceinte et quatre étaient malades et soignés par des médecins.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré qu’elle déterminerait leur statut en coordination avec le gouvernement indonésien.

Des pêcheurs ont rapporté samedi avoir vu trois bateaux soupçonnés de transporter des réfugiés, mais un seul a débarqué dimanche. Les Nations Unies ont rapporté que 26 réfugiés sont morts le mois dernier de déshydratation et d’épuisement après des semaines en mer.

Plus de 700 000 musulmans rohingyas ont fui le Myanmar à majorité bouddhiste vers des camps de réfugiés au Bangladesh depuis août 2017. Les forces de sécurité du Myanmar ont été accusées de viols massifs, de meurtres et d’incendies de milliers de maisons rohingyas.

La plupart des réfugiés qui quittent les camps par la mer tentent d’atteindre la Malaisie dominée par les musulmans, mais finissent en Indonésie en cours de route.

Yayan Zamzami, Associated Press