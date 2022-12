Plus de 150 personnes assistent à une veillée aux chandelles pour les victimes de Vaughan, en Ontario, lors d’une fusillade dans un condo

Plus de 150 personnes se sont rassemblées lors d’une veillée aux chandelles mercredi soir pour cinq victimes d’une fusillade le week-end dans un condominium au nord de Toronto.

Rita Camilleri, Vittorio Panza, Russell Manock, Helen Manock et Naveed Dada ont été tués et une femme, Doreen Di Nino, a été grièvement blessée dimanche soir lorsqu’un homme armé de 73 ans a ouvert le feu sur le bâtiment de Vaughan, en Ontario. , avant d’être abattu par la police.

La veillée a eu lieu dans la cour à l’extérieur de l’hôtel de ville de Vaughan, où des dirigeants communautaires ont pris la parole, notamment le maire Steven Del Duca et le pasteur Jason Cleugh de Maple Community Church.

“S’il vous plaît, rappelez-vous, vous êtes la lumière de votre bien-aimé”, a déclaré Cleugh, s’adressant aux familles.

“S’il vous plaît, laissez votre lumière briller et leur mémoire vivra à travers vous. Parlez de merveilleuses choses d’eux en cette période de Noël. Cette saison des fêtes, souvenez-vous d’eux, soyez reconnaissants pour eux. Nous sommes reconnaissants qu’ils fassent partie de notre communauté.”

Les membres de la famille se sont joints aux amis de ceux qui sont décédés et ont choqué les membres de la communauté pour honorer la mémoire de leurs proches lors de la veillée. Les personnes présentes ont tenu des bougies et des fleurs pour rendre hommage.

Une veillée aux chandelles pour les victimes d’une fusillade a attiré plus de 150 personnes mercredi soir. (Dale Manucdoc/CBC)

Del Duca a déclaré que la communauté était toujours dans un “état d’incrédulité” à propos des meurtres et qu’il restait plus de questions que de réponses. Il a lu les noms des personnes tuées et une minute de silence a été observée pendant que les personnes présentes rendaient hommage.

“Je dois être honnête. Je ne suis pas sûr que quiconque d’entre nous ait les mots qui pourraient exprimer de manière adéquate à quel point nous sommes dévastés et navrés en tant que communauté pour vous tous, pour votre perte”, a déclaré Del Duca.

“Un temps pour faire le deuil”

“Je n’ai aucun doute que nous nous réunirons en tant que communauté, que nous serons là les uns pour les autres, et là en particulier pour la famille et les amis des victimes au cours des prochains jours. Et qu’ensemble, nous trouverons un moyen en tant que communauté pour guérir quand le moment sera venu », a-t-il dit.

“Mais ce n’est pas encore le moment de guérir. C’est le moment de pleurer.”

Del Duca a déclaré que les drapeaux des installations de la ville resteront abaissés jusqu’à nouvel ordre pour honorer les victimes.

Les personnes présentes à la veillée ont tenu des bougies et des fleurs pour rendre hommage. (Arlyn McAdorey/La Presse Canadienne)

Ontario Education Stephen Lecce, dont la famille a vécu dans le bâtiment à un moment donné, a également assisté à la vigile.

“Ce Noël, pendant que je suis assis, pendant que nous sommes assis avec nos proches, nous devons penser à ceux qui ne les ont plus à table”, a déclaré Lecce à CBC Toronto.

La police régionale de York a déclaré que le tireur était dans une longue dispute avec son conseil d’administration avant de tuer trois membres du conseil et deux de leurs partenaires.

Le mari de Di Nino l’a identifiée comme la seule survivante de la fusillade et dit qu’elle se repose à l’hôpital après une intervention chirurgicale d’urgence.

Le chef de la police, Jim MacSween, a déclaré à la veillée que la police “fait de son mieux” pour apporter un soutien aux familles des victimes et à leurs amis.

“Ce sont de vraies personnes. Ce sont des êtres humains que nous avons perdus”, a-t-il déclaré. “Quand on parle de victimes de temps en temps, ce ne sont pas des chiffres. Ils ont des familles qui sont en deuil.”

Naveed Dada, 59 ans, à gauche, Rita Camilleri, 57 ans, au centre, et Vittorio Panza, 79 ans, sont trois des cinq victimes décédées lors d’une fusillade dimanche soir dans leur complexe de condos. CBC News s’efforce d’obtenir des photos des deux autres victimes. (Naveed Dada/LinkedIn, Rita Camilleri/Facebook et Carmela Pirri/Facebook)

Certains contraints d’assister ne connaissant pas les victimes

Lucy Derasmo, tenant une bougie, a déclaré qu’elle était de bonnes amies avec Camilleri et Panza. Quand elle a appris la nouvelle de la fusillade, elle a envoyé un texto à plusieurs personnes qu’elle connaît qui vivent dans ce complexe de condos, mais Camilleri a été la seule à ne pas répondre.

“Rita était une femme très extravertie, très généreuse, très douce et à la voix douce – une âme vraiment compatissante”, a déclaré Derasmo.

“Elle s’est très bien occupée de Vittorio. Ils avaient une très bonne relation amoureuse et adoraient danser, ils adoraient les soirées comme les collectes de fonds, les dîners dansants. Nous étions ensemble à un dîner dansant il y a environ trois semaines.”

D’autres participants, tels que Danny Montesano, ne connaissaient personne, mais se sentaient toujours obligés d’assister à la veillée.

“Je suis juste venu donner tout ce que je peux pour aider à soutenir les familles”, a-t-il déclaré. “J’étais tellement choqué… Je n’y crois pas.”

Des policiers ont assisté à la veillée. (Arlyn McAdorey/La Presse Canadienne)

Carm Aizburua a déclaré qu’elle vivait dans le bâtiment depuis deux ans et connaissait trois ou quatre des victimes.

Elle a dit qu’elle avait assisté à la veillée pour soutenir les familles.

“C’est juste très triste”, a déclaré Aizburua, tenant une bougie. “Je suis choqué, très choqué, puis effrayé, et puis maintenant encore choqué et triste.”

“Mon cœur va à toutes les familles. Nous sommes tous des êtres humains, et vous savez, nous souffrons tous. Je veux juste soutenir les familles.”