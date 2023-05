Plus de 150 fusillades dans une grande ville du Royaume-Uni en un an – dont 19 en un mois… et ce n’est PAS Londres

IL y a eu plus de 150 fusillades dans une grande ville en un an, dont 19 en un mois seulement – et ce n’est pas Londres.

Birmingham et le comté environnant des West Midlands ont subi une série de fusillades, avec une fille de 11 ans et un garçon de 15 ans blessés lors d’une fusillade en plein jour à Wolverhampton le lundi férié.

Un garçon et une fille ont été blessés dans une double fusillade à Wolverhampton 1 crédit

Muhammad Sohail a été tué dans un meurtre de type exécution 1 crédit

Le garçon a été blessé par balle à la jambe dans le quartier résidentiel de Bushbury, tandis que la fille a été retrouvée avec des blessures similaires dans un parc voisin.

Environ un tiers des 150 fusillades enregistrées dans les West Midlands depuis le début de l’année dernière ont fait des morts ou des blessés.

Les victimes incluent Muhammad Sohail, 25 ans, qui a été abattu et retrouvé dans une voiture dans le quartier du centre-ville de Saltley.

Sohail a été abattu à bout portant dans le meurtre de style exécution devant son domicile en février dernier, avec des amis dévastés offrant une récompense de 20 000 £ pour des informations.

Mohammed Kasim, 30 ans, a également été abattu dans une voiture à Small Heath, à trois kilomètres au sud-est du centre-ville de Birmingham en juillet dernier.

Le père est décédé après avoir été transporté à l’hôpital, une autre victime ayant survécu aux blessures subies lors de la même fusillade.

La vague de fusillades et de coups de couteau a laissé les habitants implorer les flics et les politiciens pour assurer leur sécurité.

BirminghamLive rapporte qu’en un mois seulement, en juillet 2022, il y a eu 19 fusillades dans les West Midlands.

Les incidents liés aux armes à feu ont également atteint le double des chiffres au cours de sept autres mois entre janvier 2022 et mai 2023.

Quatre personnes ont été tuées en un peu plus d’un mois entre février et mars de l’année dernière, la période la plus meurtrière de la vague de criminalité.

La police des West Midlands a déployé des pouvoirs d’arrêt et de fouille stricts dans le but de lutter contre les gangs – mais le commissaire de police local Simon Foster a déclaré que les coupes avaient « sans aucun doute contribué à l’augmentation des crimes violents ».

Cela survient après qu’un homme de 73 ans a reçu des coups de poing et de pied après avoir quitté une mosquée à Birmingham.