Plus de 1,5 million de personnes au Canada ont vécu au moins 5 ans après le diagnostic de cancer, selon la société

Les chercheurs sur le cancer affirment que les patients vivent plus longtemps grâce à une meilleure détection et à de meilleurs traitements, mais ils craignent que l’augmentation du nombre de cas et les lacunes dans les données ne sapent les gains.

Ils appellent à davantage d’investissements dans les soins de santé et la gestion des maladies, car ils prédisent qu’une population vieillissante et plus malade mettra davantage à rude épreuve un système déjà tendu, tandis que les groupes à risque prendront encore plus de retard.

La La Société canadienne du cancer a publié un rapport mardi, qui a révélé qu’au 1er janvier 2018, plus de 1,5 million de personnes au Canada avaient reçu un diagnostic de cancer au cours des 25 années précédentes et étaient toujours en vie à cette date. C’est en hausse par rapport à l’estimation précédente d’un million de personnes il y a dix ans.

Chirurgien spécialisé dans le cancer et chercheur, le Dr Christian Finley affirme que plus de la moitié de ce groupe a vécu avec ou au-delà du cancer pendant au moins cinq ans, illustrant de meilleurs taux de survie mais aussi un bilan sociétal plus large, car l’impact de chaque cas se répercute sur les familles et les communautés.

Il dit que plus d’informations sont nécessaires sur les divers facteurs socio-économiques derrière les chiffres, qui ont également révélé une prépondérance plus élevée des diagnostics de cancer du sein parmi les patientes aux revenus les plus élevés.

“C’est vraiment parce qu’ils participent au dépistage et que les personnes de statut socio-économique inférieur ont du mal à s’en sortir les meilleurs jours, sans parler de se rendre à ces rendez-vous médicaux”, a déclaré Finley, professeur à l’Université McMaster de Hamilton et membre du comité consultatif des statistiques sur le cancer de la société.

Disparités de revenus et de capitaux propres

Les résultats étaient similaires pour les cancers de la prostate, mais inversés pour le cancer colorectal et le cancer du poumon, pour lesquels les patients à faible revenu sont beaucoup plus susceptibles d’être nouvellement diagnostiqués mais ont moins de chances de survivre.

“Alors que nous avançons, nous devons clairement investir davantage dans la recherche”, a déclaré Finley.

“Cette lentille d’équité est vraiment celle que nous devons toujours garder avec nous parce que souvent, les personnes qui sont déjà en retard prennent encore plus de retard si nous ne nous souvenons pas de faire des efforts supplémentaires dans ce domaine.”

REGARDER | Une solution pour réduire les taux de dépistage du cancer dans certaines communautés diverses :

Améliorer les taux de dépistage du cancer dans diverses communautés Un centre de santé communautaire de Toronto qui dessert principalement des patients noirs et immigrants a considérablement amélioré ses taux de dépistage du cancer après avoir lancé une campagne ciblée il y a plusieurs années. Les taux de dépistage du cancer ont tendance à être plus faibles dans certaines communautés diverses.

Le rapport a également révélé des taux de cancer légèrement plus élevés chez les résidents ruraux qui avaient vécu avec le cancer pendant au moins deux ou cinq ans par rapport aux résidents urbains. Les auteurs affirment que les résidents ruraux ont tendance à être plus âgés, peuvent avoir moins accès au dépistage et aux soins en raison de la distance à parcourir et vivent dans des régions où les facteurs de risque, notamment le tabagisme, la consommation d’alcool et l’obésité, ont tendance à être plus courants.

Pourtant, les données manquent pour bien comprendre les divers facteurs sociaux, raciaux et environnementaux dans les sous-groupes de population, disent-ils.

L’épidémiologiste Jennifer Gillis, une porte-parole de la société qui a également travaillé sur le rapport, affirme que la Société canadienne du cancer co-dirige les efforts avec le Partenariat canadien contre le cancer pour améliorer la collecte de données. Elle dit que l’Agence de la santé publique du Canada et Statistique Canada travaillent également à mieux intégrer les données socio-économiques et ethnoculturelles aux données sur les résultats du cancer.

Changer les conversations sur la mammographie, dit une femme

J. Nadia Headley dit qu’elle aurait souhaité que des données canadiennes sur les facteurs de risque pour les femmes noires soient disponibles pour l’aider à comprendre son propre cas de cancer du sein, qu’elle a découvert lors d’un auto-examen à 30 ans.

La femme de 34 ans, qui a déménagé à Toronto depuis la Barbade en 2015, dit qu’elle est reconnaissante pour une équipe médicale de soutien qui a commandé plusieurs tests pour confirmer le cancer de stade 3, même après qu’une mammographie n’a montré aucun problème avec ses seins denses.

“Je connais personnellement des personnes qui se sont vu refuser des mammographies parce qu’elles n’avaient pas encore 50 ans, qui se sont ensuite avérées atteintes d’un cancer”, déclare Headley.

“La politique qui guide une grande partie de leur conversation qu’ils ont avec leurs patients, ces politiques sont obsolètes. Il y a plus qu’assez de données pour suggérer que nous devons faire des dépistages à un plus jeune âge, nous devons parler davantage de le cancer du sein et d’autres formes de cancer.”

Améliorer la survie au cancer du poumon

Sur les quatre cancers les plus courants, plus de personnes meurent du cancer du poumon que du côlon, du sein et de la prostate combinés, dit Finley, mais ces patients sont peu vus dans les données de prévalence car elles ne reflètent que les personnes encore en vie.

Le rapport recense 330 085 cas de cancer du sein, 301 835 de cancer de la prostate, 191 520 de cancer colorectal et 68 785 de cancer du poumon. Seulement 37 % des patients atteints d’un cancer du poumon étaient encore en vie après cinq ans, contre 66 % de ceux atteints d’un cancer du sein, 68 % de ceux atteints d’un cancer de la prostate et 59 % de ceux atteints d’un cancer colorectal.

Néanmoins, Finley dit que le dépistage du cancer du poumon s’améliore pour identifier les cas et les trouver plus tôt, tandis que les traitements “sont vraiment transformateurs”.

“C’est une période de grand optimisme pour le cancer du poumon”, dit-il. “Nous plions vraiment cette courbe sur la survie.”

L’impact de la pandémie reste une question ouverte, dit-il, notant que le COVID-19 a mis à rude épreuve l’ensemble du système de santé.

Il a fait écho à l’appel du rapport à investir dans la recherche médicale et les soins de santé tout en soulignant l’épuisement du personnel, les problèmes de chaîne d’approvisionnement et les obstacles auxquels les patients sont confrontés pour accéder à chaque étape des soins.

“C’est la préoccupation, que certains de ces gains durement acquis subiront un revers”, a-t-il déclaré.

« Statistiques canadiennes sur le cancer : Un rapport spécial 2022 sur la prévalence du cancer » a été élaboré par le Comité consultatif des statistiques canadiennes sur le cancer en collaboration avec la Société canadienne du cancer, Statistique Canada et l’Agence de la santé publique du Canada.