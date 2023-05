Plus de 15 400 acres de culture de pavot à Manipur en 5 ans : sources

L’échelle de la culture du pavot à Manipur s’est étendue sur 15 400 acres de terres dans les collines entre 2017 et 2023, selon les données de l’unité spéciale anti-drogue de l’État Narcotics and Affairs of Border (NAB).

Le surintendant de la police (NAB) K Meghachandra Singh, dans une lettre adressée aujourd’hui au commissaire du Manipur (Accueil) à la suite d’une demande d’informations sur le nombre de trafiquants de drogue arrêtés et la culture du pavot identifiée au cours des cinq dernières années, a donné une rupture détaillée d’arrestations « communautaires », dont le nombre d' »empiètements » expulsés des forêts classées et protégées de janvier 2017 à avril 2023.

Au moins 2 518 personnes ont été arrêtées au cours des cinq dernières années en vertu de la loi de 1985 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (NDPS), a indiqué le NAB dans la lettre. De ce nombre, 381 étaient Meiteis, 1 083 musulmans, 873 Kuki-Chin et 181 autres. Le nombre d’arrestations était le plus élevé en 2022 à 658. Quatre-vingts personnes ont été arrêtées en vertu de la loi NDPS depuis le début de cette année jusqu’à maintenant.

Problème de drogue du Manipur : quatre-vingts personnes ont été arrêtées en vertu de la loi NDPS depuis le début de cette année jusqu’à maintenant

Le gouvernement de Manipur n’a ciblé aucune communauté particulière dans la campagne de guerre contre la drogue, ont indiqué des sources du NAB. Les envahisseurs ont été expulsés des forêts réservées et protégées à travers l’État en raison de la détérioration des conditions environnementales, ont indiqué les sources, demandant à ne pas être identifiées.

La lettre du NAB intervient près de deux semaines après que 70 personnes ont été tuées dans des violences à grande échelle entre les habitants de la vallée de Manipur, les Meiteis, et les tribus Kuki dans les collines suite à la demande des Meiteis d’être incluses dans la catégorie des tribus répertoriées (ST).

Les Kukis ont également allégué que le gouvernement du BJP à Manipur, dirigé par le ministre en chef N Biren Singh, les ciblait systématiquement – en utilisant la campagne de lutte contre la drogue comme couverture – pour les expulser des forêts et de leurs maisons dans les collines.

Les données du NAB montrent que 291 envahisseurs ont été expulsés des forêts réservées et protégées entre janvier 2017 et avril 2023. L’action anti-empiètement s’est produite dans 21 endroits à travers l’État entre cette période, selon le NAB.

Sur les 15 497 acres de terres où la culture du pavot a été trouvée au cours des cinq dernières années, 13 122 acres se trouvaient dans des zones dominées par Kuki-Chin, 2 340 acres dans des zones dominées par Naga et 35 acres sous d’autres, a indiqué le NAB dans la lettre.

Les données du NAB montrent que les zones de culture du pavot dans les endroits dominés par le Kuki-Chin ont augmenté de 30 %, passant de 2 001 acres en 2017-2018 à 2 600 acres en 2021-22.

Les données du Manipur Narcotics and Affairs of Border (NAB) sur la culture du pavot

« La drogue a gâché de nombreuses vies à Manipur et dans tout le pays. La population de Manipur n’est que d’environ 28 lakh, mais elle compte 1,4 lakh de jeunes touchés par la drogue. L’État est devenu une porte d’entrée du trafic de drogue vers d’autres États », a déclaré un a déclaré un haut responsable impliqué dans la campagne de lutte contre la drogue, demandant à ne pas être identifié.

Manipur n’est pas encore revenu à la normale. Le ministre de l’Intérieur Amit Shah a assuré que des mesures seraient prises contre les personnes impliquées dans les violences et a rencontré des représentants des Meiteis et des Kukis.

L’armée et les autres forces de sécurité continuent d’effectuer des patrouilles et d’aider les civils à s’approvisionner et à évacuer. Le Spear Corps de l’armée indienne et d’autres ont effectué des patrouilles de domination de zone pour apporter la paix et un sentiment de sécurité parmi les personnes déplacées à l’intérieur du pays. Mais des échanges de tirs sporadiques entre les forces de sécurité et les insurgés ont été signalés depuis les collines de l’État ces derniers jours.

Manipur: L’armée a effectué des patrouilles de domination de zone pour aider à ramener la normalité dans le Manipur frappé par la violence

Les Meiteis et les Kukis affirment que le nombre de personnes déplacées et l’étendue des biens détruits, y compris les églises, les temples, les magasins et les maisons, sont plus élevés de leur côté respectif. Des sources officielles à Manipur ont indiqué que 75% des personnes déplacées sont des Meiteis et que 70% des maisons incendiées ou détruites se trouvent dans de petites colonies Meitei dans les collines à majorité Kuki. Les Kukis contestent ces chiffres.

Les tensions étaient latentes depuis un certain temps alors que les Meiteis continuaient de faire pression pour leur demande de ST. Cependant, la violence a éclaté lors d’une manifestation organisée par un groupe de coordination de tous les tribaux du district de Churachandpur à Manipur contre la demande ST des Meiteis au début du mois, après quoi elle s’est propagée dans les jours suivants.

Les Kukis se sont opposés à la demande d’inclusion des Meiteis dans la catégorie ST, citant les Meiteis numériquement plus grands et économiquement plus forts qui saisiront tous les avantages du gouvernement et prendront leurs terres.

Actuellement, les Meiteis – des hindous qui sont principalement installés dans et autour de la capitale de l’État, la vallée d’Imphal – ne peuvent pas acheter de terres dans les collines à majorité tribale, tandis que les tribaux peuvent acheter des terres dans la vallée.