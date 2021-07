Plus de 140 Palestiniens blessés alors que les forces israéliennes utilisent des balles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes pour disperser une manifestation en Cisjordanie (PHOTOS, VIDÉO)

Au moins 146 Palestiniens ont été « blessés par des balles réelles, des balles en caoutchouc et des grenades lacrymogènes lors des affrontements avec l’occupation à Beita », a rapporté vendredi le Croissant-Rouge palestinien. Neuf civils ont été blessés par balles réelles, a rapporté l’agence de presse palestinienne Shehab, citant un responsable du Croissant-Rouge.

Les médias palestiniens ont partagé des images d’émeutiers lançant des pierres et de manifestants blessés étirés par des médecins. Des séquences vidéo montrent également les Palestiniens en train de lancer des bombes lacrymogènes.

اسلنا: « 3 ابات بالرصاص المطّاطي الذي يطلقه الاحتلال صوب الشبّان خلال المواجـــهات في بلدة بيتا جنوب نابلس »#بيتا#فلسطينpic.twitter.com/U3oKvoYsky — قدس الإخبارية (@qudsn) 23 juillet 2021

#شاهد | اصل المواجهات ات الاحتلال على جبل ا نابلس. pic.twitter.com/hJjdnyuFqf – الة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) 23 juillet 2021

Les affrontements ont eu lieu plusieurs heures après que les forces israéliennes sont entrées dans Beita et auraient fait un raid sur un certain nombre de maisons. Les manifestations violentes y sont régulières depuis mai, enflammées par la construction d’un avant-poste israélien au sommet de Jabal Sbeih, à proximité. L’avant-poste lui-même était illégal même en vertu de la loi israélienne et a été évacué le mois dernier, mais les structures sont restées intactes, alimentant l’inquiétude des Palestiniens qu’elles pourraient simplement être réoccupées à tout moment.

De plus, alors que les civils israéliens ont quitté l’avant-poste, il restera utilisé par les Forces de défense israéliennes comme poste d’observation.

Soutenues par les gouvernements israéliens successifs, les colonies de Cisjordanie ont attiré la condamnation internationale. La terre sur laquelle ils sont construits est reconnue comme palestinienne par le droit international et par l’ONU.

Plus tôt ce mois-ci, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, Michael Lynk, a déclaré que « les colonies israéliennes constituent un crime de guerre ». Il a ensuite appelé la communauté internationale à prendre des mesures plus actives pour forcer Tel-Aviv à abandonner cette politique.

