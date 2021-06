Plus de 14% des locataires sont toujours en retard de loyer alors que l’interdiction d’expulsion prend fin

Plus de 10 millions d’Américains, soit 14% des locataires américains, disent qu’ils ne sont pas rattrapés par leurs paiements de logement, ce qui signifie que beaucoup pourraient être en danger lorsque le moratoire national sur les expulsions expirera dans moins d’un mois.

Cette découverte provient des données recueillies par le Census Bureau entre le 12 et le 24 mai et analysées par le Center on Budget and Policy Priorities. Le CBPP a également constaté que plus de 26% des Américains continuent d’avoir du mal à faire face à leurs dépenses habituelles, et environ 9% ne pouvaient pas se permettre suffisamment de nourriture.

Avec autant de locataires encore en retard, le nombre d’expulsions pourrait augmenter considérablement lorsque les Centers for Disease Control and Prevention’s moratoire sur les expulsions ascenseurs le 30 juin. Cette protection aura été en place pendant 10 mois.

Bien que la politique n’ait pas atteint tous les locataires, elle a réduit de moitié au moins le nombre normal de demandes d’expulsion au cours de la même période, selon Peter Hepburn, professeur adjoint de sociologie à la Rutgers University-Newark et chercheur au The Eviction Lab.

Le moratoire sur les expulsions du CDC a fait face à de nombreux défis juridiques et les propriétaires ont critiqué la politique, affirmant qu’ils ne peuvent pas se permettre de loger des gens gratuitement ou assumer les arriérés de loyer massifs du pays, qui pourraient atteindre jusqu’à 70 milliards de dollars.

Pourtant, les défenseurs du logement disent que l’interdiction est levée à un moment terrible pour les propriétaires et les locataires. Les États se bousculent pour distribuer les 45 milliards de dollars d’aide au loyer alloués par le Congrès pour faire face à la crise. (Ce financement est sans précédent : les locataires n’ont reçu que 1,5 milliard de dollars pendant la Grande Récession, selon la National Low Income Housing Coalition.)

« Nous devons laisser ce moratoire rester en place jusqu’à ce que nous dépensions tout cet argent », a déclaré Mark Melton, un avocat qui a représenté des locataires menacés d’expulsion pro bono à Dallas.

« Si vous renflouez le locataire, cela signifie que vous renflouez le propriétaire », a-t-il déclaré.