Plus de 14 000 personnes dans l’État de Washington sont privées d’électricité après l’attaque d’une station énergétique

Plus de 14 000 personnes ont souffert des pannes de courant dans l’État de Washington le jour de Noël à la suite de cambriolages et d’une série de vandalismes dans différentes centrales électriques.

Le shérif du comté de Pierce a déclaré dans deux déclarations qu’aucun suspect n’avait encore été identifié pour les incidents.

Les pannes du jour de Noël s’ajoutent à une liste alarmante et croissante d’incidents similaires aux États-Unis. Il y a eu six attaques dans des centrales électriques de l’Oregon et de Washington au début du mois, à la suite d’une attaque similaire contre un réseau électrique en Caroline du Nord début décembre.

Lors de l’attaque en Caroline du Nord, les assaillants ont tiré des coups de feu dans deux stations, certains affirmant que cela avait été fait pour arrêter un spectacle de dragsters local.

Bien qu’il n’y ait aucun suspect dans la série d’attaques, on craint qu’au moins certaines de ces agressions soient menées par des extrémistes, motivés par des théories du complot en ligne et poursuivre un programme d’extrême droite.

L’incident le plus récent à Washington s’est déroulé le soir de Noël, il y a eu un incendie dans les locaux de la sous-station de Puget Sound Energy suite à un cambriolage. “Le ou les suspects ont eu accès à la zone clôturée et ont vandalisé l’équipement qui a provoqué l’incendie”, a déclaré le bureau du shérif dans un communiqué. déclaration le dimanche.

Tôt le matin de Noël, vers 2h30 du matin, une entreprise de services publics d’énergie Puget Sound Energy a connu une panne de courant “où la zone clôturée a été cambriolée et l’équipement vandalisé”, selon un autre communiqué du bureau du shérif.

Vers 5 h 30 du matin, une effraction et du vandalisme dans une installation des services publics de Tacoma à environ 16 kilomètres ont entraîné une panne de courant.

Suite à cela, à quelques kilomètres de là, il y a eu une “entrée forcée” dans une sous-station où rien n’a été volé.

Tacoma Public Utilities a déclaré dimanche dans un communiqué que le problème était beaucoup plus grave qu’ils ne l’avaient initialement pensé.

“Malheureusement, les impacts sur notre système des dommages délibérés d’aujourd’hui sont plus graves à certains endroits que les tests initiaux ne l’indiquaient”, ont-ils déclaré dimanche soir dans un mettre à jour dans un flux en direct sur Facebook.

Le sergent du comté de Pierce, Darren Moss, a déclaré qu’il était probable que les incidents soient liés.

“Il y a une bonne possibilité ils sont reliésnous allons enquêter pour voir si cela a été coordonné par un groupe ou des personnes spécifiques », a-t-il déclaré à la station d’information KING 5,« mais pour le moment, tout ce que nous savons, c’est que nous avons des cambriolages où le courant a été délibérément coupé.

Parmi les personnes concernées, plus de 7 000 clients étaient en panne d’électricité avant le lever du soleil le matin de Noël, a rapporté KING 5.