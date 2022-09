Plus de 1300 participants attendus à l’événement Ironman de cette année à Goa le 13 novembre

Des triathlètes de toute l’Inde et de l’étranger se préparent pour le seul événement Ironman de l’Inde qui se tiendra à Goa le 13 novembre 2022.

Considéré comme l’un des plus grands défis d’endurance, l’Ironman 70.3 Goa revient avec sa deuxième édition, après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, et cette année, il s’agrandit encore avec plus de 1 300 participants indiens et étrangers.

La première édition de l’Ironman 70.3 Goa a eu lieu en 2019 et après une interruption de deux ans en raison de la pandémie, l’événement devrait revenir en novembre.

Avec le nombre d’inscriptions en hausse pour la course de cette année, les organisateurs ne ménagent aucun effort pour s’assurer que les participants reviennent avec les meilleurs souvenirs de la journée de course qui comprendra une natation exténuante de 1,9 km, 90 km de vélo et 21 km de course couvrant certains des plus lieux emblématiques.

Les organisateurs attendent des participants de 21 pays âgés de 18 à 69 ans qui se sont inscrits à l’événement. Ironman 70.3 Goa a une notoriété accrue cette fois-ci avec des participants de Diu Daman, Jammu & Kashmir, Odisha, Puducherry, Punjab et Uttarakhand. Il y aura également plus de 100 équipes de relais, y compris des équipes de relais d’entreprise qui se sont inscrites pour participer à l’Ironman 70.3 Goa cette année.

L’Ironman 70.3 Goa 2022 offrira également des créneaux qualificatifs pour le Championnat du monde Ironman 70.3 2023, ce qui a encouragé une participation plus élevée. Le nombre de participants à l’Ironman 70.3 Goa a déjà dépassé la barre des 1100 fixée en 2019.

Bien que la pandémie ait posé plusieurs défis aux triathlètes du monde entier, l’IM 70.3 Goa a reçu un nombre encourageant de participants internationaux qui se disputeront les honneurs cette année.

Parlant de l’enthousiasme exprimé par les passionnés de triathlon pour s’inscrire à l’événement, Deepak Raj, fondateur et PDG de Yoska, a déclaré: «Avec l’hon. La vision et l’inspiration du Premier ministre de Fit India, il y a plus d’attention et d’attention de la part des gens sur leur santé et leur forme physique. Depuis que Yoska a lancé les courses Ironman en Inde en 2019, nous avons constaté une augmentation significative du nombre de personnes de tous âges adoptant le triathlon comme changement de mode de vie.

“Avec l’augmentation des niveaux de participation et de la demande de la communauté indienne du triathlon, nous avons dû repenser le parcours de la course et travailler à l’expansion de la capacité du parcours de notre événement phare, l’Ironman 70.3 Goa”, a-t-il déclaré.

“Grâce à l’énorme soutien de l’hon. Le ministre en chef de Goa, le Dr Pramod Sawant et le ministre du Tourisme de Goa, Rohan Khaunte, ministre du Tourisme de Goa, nous avons obtenu un parcours cycliste plus large permettant à plus de participants et améliorant également l’expérience des participants à l’Ironman 70.3 Goa. Nous sommes ravis d’accueillir 1300 athlètes de 21 pays sur le tout nouveau parcours cycliste ! Deepak a ajouté.

