Plus de 130 personnes ont été tuées à travers les États-Unis dans la vague de chaleur du « cygne noir » qui a été qualifiée d’« événement faisant de nombreuses victimes »

Plus de 130 personnes sont mortes alors qu’une vague de chaleur record de « cygne noir » continue de s’emparer du nord-ouest du Pacifique.

Des responsables de l’Oregon ont déclaré mercredi que 116 décès avaient été signalés dans l’État depuis que les conditions météorologiques extrêmes ont frappé la semaine dernière, faisant atteindre des températures aussi élevées que 112 ° F à Portland.

La vague de chaleur record fait cuire le nord-ouest du Pacifique depuis plus d’une semaine Crédit : NASA

La petite ville canadienne de Lytton a battu le record national de tous les temps trois jours de suite, culminant à 121 degrés. Le lendemain, un incendie de forêt a brûlé 90 pour cent de la ville Crédit : AFP

Les résidents de Portland remplissent un centre de refroidissement d’une capacité le 27 juin au milieu de températures record Crédit : Getty

Cela s’ajoute aux 17 personnes qui ont jusqu’à présent été tuées par la chaleur dans le comté de Spokane à Washington.

Le nombre de morts de 131 devrait augmenter considérablement dans les prochains jours, la chaleur montrant peu de signes de baisse.

Les responsables ont cité la vague de chaleur sans précédent comme un « événement faisant de nombreuses victimes ».

Sur les 116 décès enregistrés dans l’Oregon, la plus jeune victime avait 37 ans et la plus âgée 97.

Dans le comté de Multnomah à Portland, où la plupart des décès sont survenus, les autorités ont déclaré que de nombreuses victimes n’avaient ni climatiseur ni ventilateur et sont décédées seules.

L’un des décès comprenait un immigrant guatémaltèque qui s’est effondré alors qu’il travaillait dans une pépinière d’une ville rurale de l’Oregon pendant la canicule.

Ci-dessus, une station d’hydratation de l’Armée du Salut pendant une vague de chaleur alors que les températures atteignent 115 degrés à Phoenix Crédit : AP

Le gouverneur démocrate Katie Brown a demandé mardi aux agences d’étudier comment l’Oregon peut améliorer sa réponse aux urgences liées à la chaleur et a adopté des règles d’urgence pour protéger les travailleurs de la chaleur extrême.

« Je crains que notre récente vague de chaleur record dans la vallée de Willamette ne soit un signe avant-coureur de ce qui va arriver », a déclaré Brown dans un communiqué.

« Même avec les immenses ressources consacrées à la préparation des communautés à la chaleur excessive, il est essentiel que nous soyons mieux préparés, flexibles et résilients.

« En même temps, nous devons centrer les voix des communautés historiquement mal desservies dans nos efforts de planification d’urgence pour nous assurer que nous rencontrons tous les membres de la communauté là où ils se trouvent. »

Les températures ont fracassé les précédents records de tous les temps au cours de la vague de chaleur de trois jours qui a englouti l’Oregon, l’État de Washington et la Colombie-Britannique, au Canada.

Les autorités affirment que des centaines de décès pourraient finalement être attribués à la chaleur dans toute la région.

La coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, a déclaré vendredi que 719 décès soudains et inattendus avaient été signalés dans la province pendant la canicule.

Elle a qualifié ce numéro de « sans précédent » pendant une période de sept jours, ajoutant que plus de trois fois le montant qui se produirait généralement pendant cette période.

La petite ville canadienne de Lytton a battu le record national de tous les temps trois jours de suite, culminant à 121 degrés.

Le lendemain, 90 pour cent de la ville a été réduit en cendres lorsqu’une série d’incendies de forêt se sont propagés rapidement dans la ville.

Plus de 1000 personnes ont été contraintes d’évacuer leur domicile en moins de 15 minutes.

Un habitant a déclaré avoir vu ses parents mourir lorsqu’une ligne électrique leur est tombée dessus alors qu’il tentait de se cacher des flammes.

Plus de 1000 personnes ont été contraintes d’évacuer leur domicile en 15 minutes à Lytton Crédit : AFP

Les gens dorment dans un abri de refroidissement mis en place pendant une vague de chaleur sans précédent à Portland, Oregon Crédit : Reuters

De nombreux décès sont survenus dans des maisons sans climatisation, ont déclaré des responsables Crédit : Reuters

Jeff Chapman a déclaré à CBC News que lui et ses parents, qui avaient la soixantaine, se préparaient pour un barbecue en fin d’après-midi lorsqu’ils ont vu de la fumée et des flammes s’approcher.

« Nous ne pouvions rien faire », a déclaré M. Chapman. « C’est arrivé si vite que nous n’avions nulle part où aller. »

Les responsables du comté de Spokane à Washington, qui a enregistré des records de 109F la semaine dernière, affirment que le nombre de morts de la canicule de la semaine dernière a atteint 17.

Le bureau du médecin légiste du comté de Spokane a déclaré dans un communiqué que les morts étaient âgés de 26 à 84 ans et comprenaient huit femmes et neuf hommes.

Comme à Portland, la plupart des victimes ont été retrouvées seules dans des maisons ou des appartements sans climatisation.

Les tendances de la température moyenne d’un État à l’autre de 1990 à 2020 montrent que la canicule estivale de l’Amérique augmente davantage dans certains des endroits qui ont subi une chaleur extrême au cours de la semaine dernière Crédit : AP

Les scientifiques pensent que la récente vague de chaleur pourrait être un signe des choses à venir, provoquées par le changement climatique d’origine humaine

Une piscine locale de Portland affiche un panneau indiquant qu’elle est à pleine capacité pendant la chaleur record Crédit : Reuters

De nombreuses victimes avaient des problèmes de santé sous-jacents, a déclaré le médecin légiste. Certains avaient également des troubles cognitifs ou des problèmes de mobilité.

« Malheureusement, je m’attends à ce que le nombre réel de décès liés à cet événement météorologique extrême soit probablement plus élevé avant la fin de l’été et une fois que tous les décès à l’hôpital auront été examinés », a déclaré le Dr Veena Singh, médecin légiste en chef du comté de Spokane.

Les scientifiques pensent que la récente vague de chaleur pourrait être un signe des choses à venir, provoquées par le changement climatique d’origine humaine.

L’Ouest est grillé par des journées d’été plus chaudes tandis que la côte Est est submergée par des nuits d’été plus chaudes et plus collantes, selon une analyse de décennies de données météorologiques d’été aux États-Unis par l’Associated Press.

Les tendances de la température moyenne d’un État à l’autre de 1990 à 2020 montrent que la canicule estivale aux États-Unis augmente davantage dans certains des endroits qui ont subi une chaleur extrême au cours de la semaine dernière.

Ceux-ci incluent la Californie, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l’Arizona, l’Utah, l’Oregon et le Colorado.

« Les températures ridicules dans le nord-ouest du Pacifique peuvent, d’une part, être considérées comme un événement de cygne noir (ultra-rare), mais d’autre part sont totalement cohérentes » avec les tendances à long terme, le météorologue Judah Cohen, de la firme privée Atmospheric. et la recherche environnementale, a déclaré.

« Je ne vais donc pas prédire quand est la prochaine fois que Portland atteindra 116F, mais je pense que les étés plus chauds pour la région dans son ensemble sont là pour rester. »