Plus de 130 animaux de compagnie du refuge viennent d’embarquer sur un vol d’urgence en provenance de Maui – NBC New York

Un avion vient de quitter Maui transportant des passagers très spéciaux : 136 chiens et chats de refuge.

Les animaux étaient gardés par Maui Humane Society quand des incendies de forêt ont éclaté sur l’île hawaïenne la semaine dernière et a dévasté la ville historique de Lahaina. Le seul refuge pour animaux à admission ouverte de l’île était complet, l’équipe avait donc lancé un appel à des familles d’accueil « SOS » et réduit les frais d’adoption dans le cadre du programme national. Nettoyez les abris campagne.

Maintenant, le refuge a besoin d’espace pour tous les animaux séparés de leurs familles pendant la catastrophe, selon Katie Shannon, directrice du marketing à la Maui Humane Society.

« Nous savons qu’il y a des animaux dans la zone brûlée qui ont besoin d’aide », a déclaré Shannon à TODAY.com. « Nous donnons la priorité au sauvetage et à la réunification entre un animal de compagnie et son propriétaire. »

Donc l’association Grandes bonnes œuvres caritatives en partenariat avec Southwest Airlines et l’association à but non lucratif Sauvetage d’animaux de chien chanceux pour transporter 33 chiens et 103 chats de Maui à Portland, Oregon, dans un pont aérien d’urgence.

Le 17 août, un avion donné s’est envolé pour Maui rempli de fournitures telles que des t-shirts, des couvertures, des chaussettes, des lampes de poche, des kits d’hygiène et de la nourriture pour animaux de compagnie.

Pendant ce temps, les vétérinaires de l’île ont examiné chaque animal du refuge pour s’assurer qu’il était en bonne santé et prêt à voyager.





Avec l’aimable autorisation de la Maui Humane Society Roman reçoit des soins vétérinaires à la Maui Humane Society.

Maintenant, les chiens et les chats volent dans la cabine, blottis dans des caisses aux côtés d’humains – y compris un vétérinaire bénévole de Greater Good Charities – qui sont là pour s’assurer qu’ils vont bien pendant leur voyage vers le continent.

Liz Baker, PDG de Greater Good Charities, a déclaré que les chiens et les chats devraient bientôt être disponibles pour adoption via le Société humanitaire de l’Oregon.

« Oregon Humane Society et d’autres refuges recevront ces animaux », a-t-elle déclaré à TODAY.com. « Ils seront surveillés et soignés et, espérons-le, adoptés très rapidement dans des foyers aimants. »

Le vol du 18 août ne sera pas le dernier effort de l’association à but non lucratif pour aider les animaux domestiques et les personnes à Maui, selon Baker.

« Les habitants d’Hawaï sont incroyables et si résilients », dit-elle. « Ils aiment leurs animaux de compagnie, et un soutien à long terme sera nécessaire à la fois du côté humanitaire et du côté des animaux de compagnie. »

Shannon de la Maui Humane Society est d’accord. Elle a noté que des incendies brûlaient toujours à Lahaina et Kula et qu’environ 3 000 animaux de compagnie étaient portés disparus.

Bien que le personnel et les bénévoles du refuge ne soient pas encore autorisés à entrer à Lahaina, ils ont aidé des centaines d’animaux sur le terrain et fourni de la nourriture et des milliers de gallons d’eau pour le bétail. Leur équipe vétérinaire a fourni une gamme de services, allant des examens de bien-être au traitement des animaux gravement brûlés.

Jusqu’à présent, le refuge a accueilli plus de 60 animaux de compagnie sauvés de Lahaina et réuni huit avec leurs familles. (Les résidents de Maui avec des animaux disparus peuvent déposer un rapport d’animal perdu via le refuge site web ou en composant le 808-877-3680, poste 9.)

Les réunions aident à renforcer l’équipe, dit-elle. Par exemple, un bon samaritain a récemment trouvé un chien métis nommé Roman qui est arrivé au refuge terrifié et déshydraté, avec des moustaches brûlées, des cloques sur tout le dos et la peau qui se détache de ses pattes.

L’équipe vétérinaire du refuge s’est occupée de Roman et a scanné une puce électronique, ce qui a permis au refuge d’appeler les propriétaires du chien, qui sont venus le chercher plus tard dans la journée.

C’est ainsi que l’équipe a appris l’histoire poignante de Roman.

« Il était gardé par quelqu’un qui vivait à Lahaina lorsque les incendies se sont déclarés », a déclaré Shannon. « Le gardien d’animaux a dû fuir le feu pour sauver sa vie et sauter dans l’océan. Roman n’était pas fan de l’eau et s’est enfui et avait disparu depuis environ deux jours. … Maintenant, Roman guérit avec ses propriétaires et nous en sommes incroyablement reconnaissants. C’est la lueur d’espoir dans ce type de destruction.

Shannon s’attend à un afflux d’animaux blessés et déplacés une fois que l’incendie sera éteint à Lahaina et que l’équipe pourra entrer dans la zone.

« Nous savons qu’il y a des animaux vivants », dit-elle. « Il y a des rapports de chats qui se rassemblent – certains avec des colliers. Nous avons des rapports de chiens qui se cachent, certains avec de graves brûlures. Nous faisons donc tout ce que nous pouvons, sauf travailler avec nos organisations locales et nationales et le comté pour nous assurer que nous suivons le protocole approprié. »

Les dons monétaires sont d’une grande aide pour la Maui Humane Society car « nous avons encore un très long chemin à parcourir », dit-elle. Les habitants de l’île ont ouvert leurs portes aux personnes qui ont perdu leur maison – parfois avec cinq à six animaux de compagnie et 10 à 25 personnes vivant dans une seule maison, selon Shannon.





Avec l’aimable autorisation de la Maui Humane Society Roman a disparu pendant deux jours mais grâce à une puce électronique avec des coordonnées à jour, la Maui Humane Society a pu le réunir avec sa famille.

« C’est l’esprit d’aloha », dit-elle. «Tout le monde ouvre sa maison, ouvre tout ce qu’il a aux personnes qui ont été touchées. L’esprit d’aloha est fort et bien, et le kokua – l’aide – que des centaines de bénévoles marchent chaque jour… une moyenne de six heures par jour que les gens consacrent maintenant pour se présenter et nous aider de toutes les manières possibles. Cela a fait pleurer notre personnel de voir la quantité écrasante de soutien local et national que nous avons reçu. »

Shannon est extrêmement reconnaissante d’avoir donné la chance à 136 animaux de compagnie sans abri de Maui d’avoir la possibilité d’être adoptés dans des foyers sur le continent.

«Nous savons que le reste du pays est actuellement aux prises avec une surpopulation (des abris)», dit-elle. « Donc, dans un moment comme celui-ci où Greater Good Charities est en mesure d’organiser cela pour nous au milieu de la tragédie, c’est vraiment un effort qui sauve des vies et nous l’apprécions vraiment. »

Les animaux de compagnie du refuge de la Maui Humane Society volant à Portland seront reçus par l’Oregon Humane Society et les partenaires du refuge dans la région de la baie de Californie pour se préparer à l’adoption dans des foyers pour toujours. Ceux-ci inclus Berkeley sans cruauté, Marin Humane, Fondation de sauvetage des animaux, SPCA d’East Bay, Refuge pour animaux Tri-City et Amis du refuge pour animaux Alameda

