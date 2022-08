Plus de 1,3 million de demandes d’immigration toujours en attente

Le ministre canadien de l’Immigration prévoit maintenant qu’il ne faudra que quelques mois de plus que prévu pour remettre les délais d’attente des demandes sur la bonne voie, même si la crise en Ukraine et d’autres événements “externes” ont aggravé les arriérés.

En janvier, le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, s’est engagé à éliminer les arriérés causés par la pandémie de COVID-19 d’ici la fin de l’année. C’était avant que le Canada ne lance une réponse majeure à la crise des réfugiés déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine et autorise des centaines de milliers d’Ukrainiens et leurs familles à venir temporairement au Canada pour échapper à la guerre.

Ces efforts, combinés aux mises à jour de la technologie vieillissante du gouvernement, ont entraîné des attentes plus longues pour les personnes qui souhaitent venir au Canada, a déclaré Fraser.

À la fin du mois de juillet, environ 1,3 million de demandes d’immigration dans le système avaient pris plus de temps à traiter que les normes de service du gouvernement ne l’exigent. Cela représente environ 54 % de toutes les demandes en attente dans le système.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, Fraser a déclaré que le ministère pourrait avoir besoin de quelques mois supplémentaires avant que tous les flux d’immigration ne reviennent à des délais de traitement normaux.

“Sur la base de ce que nous examinons en ce moment, nous ne devrions pas être trop, trop loin de la projection d’un retour aux normes de service pour les permis de travail et d’études d’ici la fin de cette année, et je m’attends à ce que d’ici quelques mois à partir de là, les visas de visiteurs seront de retour aux normes de service », a déclaré Fraser.

C’est à moins de nouvelles catastrophes internationales, a-t-il dit.

Nouvelle frénésie d’embauche pour combler l’arriéré

Tout en traitant les arriérés et les crises humanitaires, le système d’immigration canadien répond également à une demande sans précédent, a déclaré Fraser.

Au 31 juillet, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a délivré plus de 349 000 nouveaux permis de travail jusqu’à présent cette année, comparativement à 199 000 pour l’ensemble de 2021.

Un drapeau canadien flotte sur l’édifice CD Howe au centre-ville d’Ottawa le 21 janvier 2022. L’édifice abrite Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. (Francis Ferland/CBC)

Lors d’une conférence de presse mercredi, Fraser a annoncé que le ministère de l’Immigration était au milieu d’une frénésie d’embauche pour recruter 1 250 nouveaux employés d’ici la fin de l’automne afin de s’attaquer aux arriérés massifs dans le traitement des demandes et à l’augmentation de la demande.

Fraser a déclaré que les nouvelles embauches ont jusqu’à présent permis au gouvernement de remettre les attentes sur la bonne voie pour les nouveaux candidats au programme de résidence permanente Entrée express, qui est le principal flux économique pour les nouveaux résidents permanents au Canada.

“Dans les semaines et les mois à venir, nous allons publier une série de nouvelles mesures qui aideront à faire venir les travailleurs ici plus rapidement, à simplifier la réunion des familles avec leurs proches et à tenir rendre des comptes en étant transparent », a déclaré Fraser lors de la conférence de presse à l’extérieur du Centre des congrès de Vancouver.

Les arriérés sont de plus en plus préoccupants depuis le début de la pandémie, lorsque les restrictions sanitaires ont rendu les frontières plus difficiles à franchir et que l’immigration a considérablement ralenti.

À la fin de l’année dernière, le gouvernement a consacré 85 millions de dollars à la réduction des temps d’attente. 187,3 millions de dollars supplémentaires ont été réservés pour les cinq prochaines années dans le budget de 2022.

En juin, le premier ministre a annoncé que les ministres formeraient un groupe de travail pour faire face aux retards croissants des demandes d’immigration et d’autres services gouvernementaux.