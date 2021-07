Plus de 120K sans alimentation après la frappe des tornades

DETROIT – Metro Detroit est encore une fois sous le choc des dommages causés par les fortes pluies.

La région du sud-est du Michigan, encore en train de se remettre des inondations il y a à peine huit jours, a accumulé 1 à 2 pouces de pluie supplémentaires lors d’une vague de tempêtes samedi après-midi et soir, a déclaré Megan Varcie, météorologue du National Weather Service White Lake Township, entraînant des inondations sur M- en direction sud. 10 et d’autres domaines.

Le National Weather dit que des tornades ont frappé près de Detroit et Flint samedi soir.

Les deux tornades EF-1 ont touché le canton de Clayton dans le comté de Genesee vers 18h30 et dans le comté d’Oakland vers 19h45, a annoncé dimanche le service météorologique.

Les dommages causés par les deux tempêtes correspondaient à des vents de 100 mph qui ont touché le comté d’Oakland vers 19h45, a annoncé dimanche le service météorologique. Les deux tornades ont parcouru environ 1,8 miles, endommageant des arbres. Une personne a été légèrement blessée.

Environ 121 328 clients DTE étaient privés d’électricité dimanche à 14 h 45, selon le centre de panne de DTE.

Bien que la plupart des inondations aient été éliminées pendant la nuit, toutes les voies de la M-10 en direction sud étaient toujours bloquées dimanche matin, selon le Département des transports du Michigan. M-10 entièrement rouvert dans l’après-midi.

D’autres tornades en attente de confirmation

Le service météorologique a reçu des informations faisant état de tornades samedi soir à Port Austin, Armada et dans le comté d’Oakland. La tornade à White Lake a été confirmée par le service météorologique, mais les deux autres endroits sont toujours en attente de confirmation. Varcie a déclaré dimanche que le service météo envoyait une équipe d’enquête sur les tempêtes à chaque endroit pour vérifier, examiner les dégâts et déterminer l’intensité.

« La différence entre vos orages ordinaires et les orages tornades va être la quantité de cisaillement du vent dans l’atmosphère », a déclaré Varcie. « Donc, c’est fondamentalement, si vous pouvez obtenir un orage en rotation, que nous appelons une supercellule. Si vous pouvez obtenir une rotation au sein des orages, cela rend les conditions plus favorables à la formation de tornades. »

Le comté d’Oakland, qui englobe la région métropolitaine de Detroit, a reçu des informations faisant état de tornades, d’inondations, de routes bloquées et de dommages structurels aux maisons et aux entreprises, selon un communiqué de presse.

« Nous continuons de surveiller la situation pour assurer la sécurité de tous les résidents du comté d’Oakland », a déclaré Dave Coulter, directeur du comté d’Oakland, dans le communiqué. « Nous exhortons tous les résidents à signaler les câbles tombés et à rester à l’écart de l’eau stagnante. »

Un utilisateur de Twitter a partagé une photo d’une station BP à Madison Heights avec son auvent renversé.

DTE avait plus de 500 équipes sur le terrain et « travaillera 24 heures sur 24 pour rétablir l’électricité aux clients touchés aussi rapidement et en toute sécurité que possible », a indiqué le service public sur son site Web.

La plupart des clients de Consumers Energy dans le Michigan qui ont perdu de l’électricité samedi soir l’ont récupérée dimanche matin, a déclaré le porte-parole Brian Wheeler. Mais environ 7 098 clients étaient toujours sans électricité dimanche après-midi. Wheeler a déclaré que la plupart des pannes sont dispersées, se produisant dans le comté de Genesee, ainsi qu’à Saginaw, Bay City et Midland.

« Le plus gros problème dans des cas comme celui-ci sont les rafales de vent », a déclaré Wheeler. « Habituellement, lorsque vous avez des vents atteignant 50 miles par heure, c’est là que vous commencez à voir non seulement des arbres à proximité des lignes électriques, mais des arbres entiers ou des branches peuvent tomber sur une grande distance. »

Vague de chaleur pour couvrir une vaste étendue des États-Unis, porter des températures élevées à des millions

En dehors de Detroit, le canton d’Armada a déclaré l’état d’urgence et fait face à des dommages importants aux maisons et aux entreprises après avoir été touché par une tornade présumée samedi soir, a déclaré le directeur du comté de Macomb, Mark Hackel, lors d’une conférence de presse dimanche après-midi.

Aucun blessé ou mort n’a été signalé, a-t-il déclaré.

Les premiers intervenants accèdent aux dommages

Hackel a déclaré que le National Weather Service était sur le terrain, enquêtant pendant qu’il parlait, mais que lui et les responsables de la ville considèrent qu’il s’agit d’une tornade basée sur les modèles de débris et de vent.

Le lieutenant de la police de l’État du Michigan, Mike Shaw, a déclaré que ceux qui ne sont pas de la région ne devraient pas venir « juste pour jeter un coup d’œil » et qu’il est difficile pour les premiers intervenants de faire ce qu’ils doivent faire avec les visiteurs essayant d’avoir un aperçu de la endommager.

Chaque conférencier à la conférence a souligné à quel point chaque unité était importante pour aider à atténuer l’impact de la tornade et a souligné la valeur de la communauté.

« Si répondre aux situations d’urgence ou aux catastrophes était un sport olympique, cette équipe ici derrière moi aurait remporté l’or », a déclaré Hackel.

Le plus grand défi auquel le village est confronté est le manque d’électricité – c’est une petite ville et il est difficile de garder la bonne nourriture, selon John Paterek, superviseur du canton d’Armada.

La porte-parole de DTE, Stephanie Beres, a déclaré qu’il était difficile de savoir exactement combien de temps il faudrait aux équipages pour rétablir le courant, mais a ajouté que ce serait probablement lundi au plus tôt.

« Nous avons actuellement plus de 100 employés sur le terrain qui travaillent à évaluer les dommages, à rétablir le courant là où nous le pouvons et à continuer de nettoyer le désordre créé par les conditions météorologiques de la nuit dernière », dit Beres. « Nous continuerons à travailler 24 heures sur 24 pour rétablir le courant aussi rapidement que possible. Nous espérons remettre la caserne de pompiers et certains de nos établissements de soins intensifs, c’est-à-dire la maison de soins infirmiers juste en bas de la rue, à nouveau opérationnels dès que possible.

Les Detroiters devraient avoir une petite pause de la pluie au cours des prochains jours, a déclaré Varcie, les prévisions prévoyant des sommets dans les années 80 et un ciel ensoleillé jusqu’à mardi.

Contribution : Associated Press.

Suivez Emma Stein sur Twitter : @_emmastein.