Plus de 1200 athlètes s’inscrivent aux essais Wildcard de la ligue Elite Pro Basketball de l’Inde

Elite Pro Basketball League – la première ligue indienne de basket-ball 5 × 5 en son genre – a récemment annoncé qu’elle allait organiser deux essais avec wildcard.

Plus de 1200 athlètes se sont inscrits jusqu’à présent, ce qui en fait le plus grand essai de basket-ball ouvert de l’Inde. Chennai et Delhi sont les deux villes où se dérouleront ces essais.

Les essais de Chennai auront lieu du 8 au 10 octobre tandis que les essais de Delhi auront lieu du 28 octobre au 3 novembre.

Organisée par Elite Pro Basketball Pvt Ltd, la ligue a déjà signé 12 joueurs de renom et les organisateurs ont signé une centaine de joueurs supplémentaires qui joueraient dans la ligue.

Depuis que les essais ouverts Wildcard ont été annoncés sur leurs réseaux sociaux, l’équipe a reçu une immense réponse et même après la clôture de la date limite, elle reçoit des appels demandant une prolongation des dates.

Parlant de la même chose, PDG d’Elite Pro Basketball Pvt. Ltd Sunny Bhandarkar a déclaré: «Beaucoup de personnes qui n’ont pas pu se rendre aux essais nous ont demandé si nous pouvions organiser un autre essai car ils voulaient faire partie de la plus grande ligue de basket-ball en Inde. Nous avons donc décidé d’organiser deux essais pour donner aux basketteurs en herbe la possibilité de montrer leur talent.

“La réponse que nous avons reçue est massive et cela nous donne un immense bonheur que nous nous dirigeons dans la bonne direction.”

Ajoutant plus loin, il a déclaré: «Nous voulons fournir une plate-forme aux athlètes de basket-ball pour montrer leurs compétences et devenir professionnels. Grâce à cette ligue et au soutien de tous, nous voulons révolutionner le sport du basket-ball en Inde et nous ne négligerons aucun effort jusqu’à ce que nous ayons atteint cet objectif.

