Plus de 120 généraux américains à la retraite signent une lettre critiquant le gouvernement de Biden, déclarant que la nation lutte contre le «  socialisme et le marxisme  » – RT USA News

Ayant averti que les États-Unis sont «en grand péril» suite à «une attaque à part entière contre nos droits constitutionnels», plus de 120 anciens hauts gradés militaires ont signé une lettre décrivant les menaces à leur «survie», y compris les politiques de l’administration Biden.

La lettre ouverte, publiée lundi par un groupe appelé « Flag Officers 4 America », remet en question le résultat de l’élection de 2020, selon le président Biden «Condition physique et mentale», et sonne sur un certain nombre de sujets brûlants, notamment la Chine, l’accord nucléaire iranien, la théorie critique de la race et le mur frontalier.

Selon le site Web du groupe, les officiers du drapeau – comprenant quelque 124 généraux et amiraux, dont beaucoup sont sans uniforme depuis des décennies – avertissent qu’il s’agissait d’un conflit. « Comme aucune autre fois depuis notre fondation en 1776 » entre les partisans de «Socialisme et marxisme» et les partisans de «Liberté constitutionnelle et liberté».





Les États-Unis ont « pris un virage à gauche vers le socialisme et une forme marxiste de gouvernement tyrannique », la lettre prétend, appelant les Américains à « être impliqué » et élire des représentants politiques qui «Défendre notre république constitutionnelle» et obéir au «Volonté du peuple».

Parmi les signataires notables figurent le brigadier de l’armée à la retraite. Le général Donald Bolduc, actuellement candidat à un siège au Sénat dans le New Hampshire; l’ancien lieutenant général William Boykin, ancien sous-secrétaire à la défense sous le président George W. Bush; et le vice-amiral à la retraite John Poindexter, qui était le conseiller à la sécurité nationale du président Ronald Reagan pendant le scandale Iran-Contra.

Reconnaissant à Politico que «Les généraux et amiraux à la retraite ne s’engagent normalement pas dans des actions politiques», l’organisateur de la lettre, le général de division à la retraite Joe Arbuckle, a déclaré que pour «Garder le silence serait un manquement au devoir» depuis le «La situation à laquelle notre nation est confrontée aujourd’hui est désastreuse.»

«Il est essentiel que les menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale soient portées à l’attention du peuple américain et c’est le principal objectif de la lettre». Arbuckle a déclaré à la sortie.

Parmi la litanie de menaces domestiques énumérées dans la lettre, on trouve «Intégrité électorale», utiliser des ordres exécutifs pour «Contourner le Congrès», «Frontière ouverte» politiques, Big Tech «Censure de la liberté d’expression et d’expression», perte de «Emplois et indépendance énergétique» via le pipeline Keystone abandonné et « anarchie » dans certaines villes.

La lettre dénonce également l’utilisation de l’armée comme «Pions politiques» contre «Menaces inexistantes» – une référence au déploiement de troupes autour du Capitole américain après l’émeute du 6 janvier. Il claque également le «Infusion corrosive» de « Politiquement correct » dans l’armée grâce à des politiques comme la «Théorie critique de la race qui divise.»





Mais les signataires ont réservé certaines des critiques les plus sévères sur la capacité de Biden à diriger. À 77 ans, il est le plus ancien président américain en exercice de l’histoire – un fait qui a suscité des questions sur son état mental et physique, disent-ils. « Ne peut pas être ignoré. »

«Il doit être en mesure de prendre rapidement des décisions précises en matière de sécurité nationale impliquant des personnes et des êtres humains n’importe où, de jour comme de nuit», la lettre note.

Alors que le Pentagone a refusé de commenter la lettre, plusieurs militaires à la retraite de premier plan ont pesé sur son ton politique et son timing.

Parmi eux se trouvait l’amiral à la retraite Mike Mullen, ancien président des chefs d’état-major interarmées, qui a déclaré que la lettre était pleine de «Points de discussion républicains de droite» et que ça «Fait mal aux militaires et, par extension, cela fait du tort au pays.»

«C’est hors cycle. Normalement, ce genre de choses se produit lors d’une élection ». a déclaré Mullen, qui a également déclaré à Politico que la missive ne présentait qu’une poignée de généraux trois étoiles et aucun quatre étoiles. «Ce n’est pas très senior … Dans notre monde, ce n’est pas très important en termes de personnes.»

