Plus de 120 dirigeants aux pourparlers sur le climat, l’Egypte positive sur la protestation

BERLIN (AP) – Plus de 120 dirigeants mondiaux assisteront aux pourparlers de l’ONU sur le climat cette année et les demandes des militants écologistes d’organiser un rassemblement pendant l’événement seraient accueillies “positivement”, a déclaré vendredi l’hôte égyptien.

Le diplomate vétéran Wael Aboulmagd, qui dirige la délégation égyptienne, a déclaré aux journalistes que son pays travaillait depuis des mois pour préparer le terrain pour des “résultats significatifs” lors de la réunion de deux semaines dans la station balnéaire de Charm el-Cheikh à partir de dimanche.

“Nous avons, je pense environ 121 peut-être, et le nombre augmente, chefs d’État et de gouvernement ici”, a-t-il déclaré lors d’un briefing en ligne. “Nous espérons que ce sera un moment décisif.” Des dirigeants comme le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​confirmé leur présence, mais Aboulmagd a déclaré que d’autres grands chefs d’État comme le chinois Xi Jinping et l’indien Narendra Modi n’iraient pas.

Aboulmagd a déclaré que de récents rapports scientifiques ont souligné l’urgence de lutter contre le réchauffement climatique.

“Tout le monde est maintenant conscient de la gravité de la situation, de l’énormité du défi, et est venu ici, espérons-le, pour travailler ensemble”, a-t-il déclaré.

Plusieurs questions épineuses seront abordées lors des pourparlers du 6 au 18 novembre, notamment la réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre et l’augmentation de l’aide financière aux pays pauvres aux prises avec les effets du changement climatique. Il s’agit de la première réunion de ce type organisée en Afrique depuis 2016. Plus de 40 000 personnes se sont inscrites à l’événement.

Aboulmagd a appelé les négociateurs à s’engager de manière constructive. « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps », a-t-il déclaré. “Donc, tout le monde doit être à la hauteur de l’occasion et doit s’éloigner de l’approche contradictoire du vainqueur qui rafle tout qui a tourmenté ce processus pendant trop longtemps.”

Des groupes de la société civile ont exprimé leur inquiétude quant à la restriction de leur présence aux pourparlers de cette année, citant le bilan douteux de l’Égypte en matière de droits de l’homme.

Mais Aboulmagd a déclaré que les militants obtiendraient leur espace, avec des dispositions spéciales déjà mises en place “pour ceux qui veulent organiser des manifestations ou des protestations ou des remplaçants”.

Interrogé sur la possibilité d’organiser un grand rassemblement à mi-parcours des pourparlers, comme cela s’est traditionnellement produit lors des réunions précédentes, il a déclaré que “cela sera pris en charge”.

Les organisateurs devront soumettre les noms des personnes de contact et l’itinéraire prévu doit être convenu avec les responsables de la ville.

“Une fois qu’une demande à cet effet sera reçue, elle recevra une réponse positive”, a-t-il déclaré.

L’Egypte fera pression sur les diplomates pour qu’ils respectent les nobles promesses faites par leurs dirigeants, a déclaré Aboulmagd, avertissant que jusqu’à présent, celles-ci n’avaient pas été traduites dans les salles de négociation.

“Cette séparation entre la réalité dans la sphère publique et ce qui se passe réellement dans les salles de négociation ne peut pas continuer”, a-t-il déclaré. “Il s’agit de vraies vies qui sont perdues et de vies futures qui seront dévastées” par un changement climatique incontrôlé.

Frank Jordans, Associated Press