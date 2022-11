Plus de 120 dirigeants aux pourparlers sur le climat, l’Egypte positive sur la protestation

BERLIN – Plus de 120 dirigeants mondiaux participeront aux pourparlers de l’ONU sur le climat cette année et les demandes des militants écologistes d’organiser un rassemblement pendant l’événement seraient accueillies “positivement”, a déclaré vendredi l’hôte égyptien.

“Nous avons, je pense environ 121 peut-être, et le nombre augmente, chefs d’État et de gouvernement ici”, a-t-il déclaré lors d’un briefing en ligne. “Nous espérons que ce sera un moment décisif.” Des dirigeants comme le président américain Joe Biden et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont ​​confirmé leur présence, mais Aboulmagd a déclaré que d’autres grands chefs d’État comme le chinois Xi Jinping et l’indien Narendra Modi n’iraient pas.