Plus de 12 500 clients CMP toujours sans électricité après des vents violents

13 octobre — Plus de 12 500 clients de Central Maine Power étaient toujours sans électricité dimanche matin après que des vents violents ont soufflé sur l’État samedi.

Des vents atteignant 45 miles par heure ont coupé l’électricité de plus de 71 200 clients de CMP dans tout l’État samedi matin, mais les équipes des services publics avaient rétabli la plupart des pannes dimanche matin.

La société de services publics s’attend à rétablir le courant pour la « grande majorité » de ses clients dimanche, a publié CMP sur Facebook dimanche matin.

Le National Weather Service a émis des avis de vent pour certaines parties de l’ouest et du centre du Maine et des prévisions météorologiques dangereuses pour le reste de l’État. Les vents devraient atteindre jusqu’à 45 milles à l’heure, les plus forts étant ressentis des contreforts jusqu’à la frontière canadienne, avant de diminuer après le coucher du soleil.

Le comté de Cumberland a connu le plus grand nombre de pannes samedi à 10 h 15, soit 9 972, selon le système de suivi des pannes en ligne du CMP. Mais à 19 heures, le courant était rétabli pour tous les clients sauf 814. À 11 h 15 le lendemain matin, tous les clients de Cumberland, sauf 577, étaient alimentés en électricité.

Dimanche matin, le comté de Franklin a connu le plus grand nombre de pannes, avec un peu moins de 4 000. Le comté de Somerset a connu un peu moins de 3 000 pannes, suivi des comtés de Kennebec, Piscataquis et Oxford, qui en ont chacun plus de 1 000.

Le porte-parole du CMP, Jon Breed, a déclaré que les équipes avaient commencé à travailler pour rétablir le courant samedi dès 6 heures du matin et avaient commencé à se préparer à la tempête de vent en milieu de semaine.

« CMP a commencé à surveiller la possibilité de vents forts jeudi et a placé les équipes de ligne et les équipes d’entretien des arbres sous une double couverture dans la nuit de vendredi », a déclaré Breed dans un communiqué. « Des vents forts et en rafales endommagent les arbres dans notre zone de service aujourd’hui, et les équipes sont déjà sur le terrain pour nettoyer les dégâts et rétablir le courant. »

Breed a déclaré que la possibilité d’une tempête de vent a incité CMP à s’abstenir d’envoyer des équipes pour soutenir les efforts de rétablissement de l’ouragan Milton en Floride.

La plupart des pannes de courant samedi ont été attribuées à des arbres endommagés, a déclaré Breed. La plupart des arbres étaient encore pleins de feuilles, ce qui signifie que les grands arbres risquaient davantage d’être déracinés.

« Nous appelons à la prudence si vous voyagez à l’extérieur aujourd’hui, car les vents resteront forts tout au long de la journée et d’autres dégâts aux arbres sont possibles », a déclaré Breed samedi.

Breed a exhorté les clients qui ont perdu l’électricité à rester à l’écart des lignes en panne, à éteindre ou à débrancher les gros appareils électroménagers et à éviter d’utiliser des cuisinières ou des poêles extérieurs comme sources de chaleur. Les clients peuvent signaler les pannes à l’aide de l’application ou du site Web CMP.

