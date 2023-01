Plus de 12 000 fans signent une pétition pour renouveler “1899” après que Netflix tue l’émission populaire

“Happy Ending” est un must pour terminer une histoire à moitié terminée, n’est-ce pas ? C’est exactement ce que les fans demandent après que Netflix a annulé la série de science-fiction ‘1899’ qui est sorti pour la première fois en novembre de l’année dernière. Alors que tout le monde attendait avec impatience la deuxième saison, les espoirs ont été brisés après que les créateurs de la série, Jantje Friese et Baran Bo Odar, ont annoncé la nouvelle du non-renouvellement de la série en partageant une déclaration commune.

“Avec le cœur lourd, nous devons vous dire que 1899 ne sera pas renouvelé. On aurait adoré finir cet incroyable voyage avec une 2ème et 3ème saison comme on l’a fait avec Dark. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme vous l’aviez prévu. C’est la vie », lit-on dans le communiqué. Les co-showrunners et producteurs exécutifs ont également déclaré: «Nous savons que cela va décevoir des millions de fans. Mais nous tenons à vous remercier du fond du cœur d’avoir fait partie de cette merveilleuse aventure. Nous t’aimons. N’oublie jamais.”

Depuis que la nouvelle est sortie, les fans ont perdu leur calme et ont lancé une pétition pour demander à Netflix de reconsidérer l’annulation. Le Change.org.petition, initiée par Jiří Matouš, a demandé à la plateforme OTT de renouveler le spectacle. “’1899′ a été clairement créé avec plusieurs saisons à l’esprit. Après la première saison, il y a beaucoup de questions sans réponse et un gros cliffhanger à la fin du dernier épisode. Nous voulons un renouvellement du spectacle et une fin appropriée de l’histoire”, a écrit Matouš dans sa pétition, qui a été signée par plus de 12 000 fans au moment de la rédaction de cet article.

Pendant ce temps, cela ne s’est pas arrêté là lorsque les fans ont exprimé leur rage sur Twitter et ont commencé à publier des messages sous #save1899 et #renew1899. Même l’un des acteurs de la science-fiction mystère multilingue de Netflix, Lucas Lynggaard Tønnesen, s’est rendu sur le site de micro-blogging pour partager le lien de la pétition et a écrit : « Nous ne pouvons pas faire grand-chose, mais il y a quelque chose… »

La série de huit épisodes a commencé par une simple pièce d’époque, mais le mystère compliqué qui a suivi a remis en question ce qui va au-delà de la réalité. Apparemment, Netflix n’était pas d’accord avec l’idée et a décidé de débrancher la série, selon Vulture. Ainsi, ‘1899’ a coulé après une saison mais est-ce LA FIN ?

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici