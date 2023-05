Plus de 11,5 millions de semis d’arbres destinés aux forêts du Québec ont été détruits l’an dernier

Alors que les efforts de reboisement sont au cœur de la lutte contre les changements climatiques dans le monde, plus de 11,5 millions de semis d’arbres destinés aux forêts québécoises ont été détruits l’an dernier.

Ironiquement, ce sont les conditions météorologiques extrêmes qui ont forcé les pépinières à éliminer celles qui ne répondaient pas aux critères du gouvernement.

Les pertes importantes, évaluées à 3,6 millions de dollars, représentent près de 9 % des arbres qui étaient sur le point d’être plantés dans la province.

« Parce que les plantes sont produites à l’extérieur, elles sont soumises à des aléas météorologiques de plus en plus fréquents dans un contexte de changement climatique », a indiqué le ministère des Richesses naturelles et des Forêts dans un courriel.

« Des gelées précoces à l’automne, un manque de neige, une période clémente en hiver ou des gelées tardives au printemps peuvent causer des dommages importants aux plantes. »

Les plants d’arbres présentant des irrégularités sont rejetés par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. (Priscilla Plamondon Lalancette/Radio-Canada)

Le ministère affirme que 83% des arbres détruits en 2022 étaient liés à des événements météorologiques extrêmes.

Stéphane Boucher, président des Producteurs de végétaux forestiers du Québec, affirme qu’au cours des 10 dernières années, la météo a été la source de maux de tête pour les pépinières et les entreprises sylvicoles.

« Il y a des gens qui replantent des arbres qui n’ont pas eu leurs plants. Il y a des sites qui n’ont pas été reboisés », a-t-il dit.

Sa pépinière de Saint-Ambroise, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, a été l’une des deux plus touchées par les pertes au Québec, avec deux millions de plants détruits.

L’entreprise de Stéphane Boucher produit des semis qui servent à reboiser les forêts québécoises et à lutter contre les changements climatiques. (Priscilla Plamondon Lalancette/Radio-Canada)

Les dommages les plus importants sont survenus en Abitibi-Témiscamingue, où les Serres coopératives de Guyenneune serre, devait se débarrasser de huit millions d’arbres.

Au total, 14 fois plus de plantes ont été détruites dans la province qu’en 2021.

« C’est quand même assez spectaculaire, l’augmentation qu’on voit de la perte de plants forestiers produits par nos pépinières », a déclaré Jean-François Boucher, professeur en éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi.

Il étudie les rôles que le reboisement et le boisement – le processus de création de forêts qui n’existaient pas auparavant – ont dans la lutte contre le réchauffement climatique.

« [These losses] nous interpellent par rapport à l’adaptation au changement climatique qui doit être faite », a-t-il dit.

La plupart des arbres étaient viables, dit le propriétaire de la pépinière

Selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, « lorsque les semis ne sont plus de qualité suffisante pour assurer leur survie et leur rétablissement sur le site de plantation, ils ne peuvent plus être utilisés ».

Cependant, les producteurs estiment qu’un bon nombre d’arbres qui ont été jetés l’année dernière étaient, en fait, viables. « Le ministère ne récupère que les végétaux qui ne présentent aucun défaut », précise Stéphane Boucher, des producteurs de végétaux forestiers du Québec.

Il a déclaré que la plupart des deux millions de plants d’arbres de sa pépinière qu’il avait été contraint de jeter en 2022 étaient viables.

« Cela me brise le cœur », a-t-il déclaré.

La pépinière de Stéphane Boucher a été contrainte de jeter deux millions de plants d’arbres en 2022, même si la plupart d’entre eux étaient viables, selon lui. (Priscilla Plamondon Lalancette/Radio-Canada)

Des arbres sains se retrouvent dans ces tas de déchets végétaux parce qu’ils sont jugés trop petits, dit Boucher. Il en va de même pour les plantes qui ont développé deux têtes suite à un gel ou celles dont les racines ne sont pas suffisamment compactes.

Face à l’urgence climatique, producteurs et experts estiment que de nombreux arbres gaspillés auraient pu être plantés dans les forêts pour séquestrer le carbone, d’autant que les objectifs de reboisement sont encore loin d’être atteints.

Le professeur Jean-François Boucher Boucher demande au Québec de rectifier la situation, considérant que plusieurs des critères de qualité des semis ne sont pas soutenus par la science, dit-il.

« Elles doivent être de telle hauteur, de tel diamètre, de telle masse racinaire et les racines doivent avoir telle ou telle forme », a-t-il déclaré.

« Il y a beaucoup de critères qui sont imposés aux pépinières, et dans l’idée d’être agile vis-à-vis du changement climatique, je pense qu’il va falloir être plus flexible. »

​​​​​​Adaptation au changement climatique

Depuis trois générations, la pépinière de Stéphane Boucher produit des semis pour les programmes de reboisement des forêts du Saguenay au Québec.

Les technologies ont considérablement évolué depuis 1985. La germination des semis multicellulaires se fait désormais en serre pour mieux contrôler les conditions nécessaires à la croissance des arbres.

Les plantes semées à l’intérieur alternent entre les serres et l’extérieur pour gagner en force. Pour limiter les risques de pertes dues aux conditions hivernales et au manque de couverture neigeuse qui protégeait auparavant les plants, la pépinière est devenue la première au Québec à passer graduellement à la congélation des semis il y a trois ans.

La congélation des plantes permet d’éviter les rigueurs de l’hiver et donc de limiter les pertes. (Priscilla Plamondon-Lalancette/Radio-Canada)

Actuellement, 400 000 petits conifères dorment dans un entrepôt frigorifique, à l’abri des intempéries. L’automne dernier, ils ont été emballés dans un sac en plastique pour préserver leur humidité, puis placés dans une boîte en carton avant d’être congelés. Il ne reste plus qu’à les expédier au champ où ils seront plantés.

Cette technique est utilisée en Suède, en Norvège et en Colombie-Britannique.