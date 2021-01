Plus de 1100 doses du vaccin COVID-19 de Pfizer ont été détruites en Floride après qu’un travailleur a accidentellement coupé l’alimentation électrique d’un réfrigérateur qui gardait les injections au frais.

Les employés du district de soins de santé du comté de Palm Beach ont découvert l’erreur vendredi matin lors d’un «contrôle d’assurance qualité» avant l’administration des vaccins.

Le vaccin Pfizer doit être conservé à une température de -70 degrés Fahrenheit afin de préserver certains de ses composants, mais il peut être transféré dans un réfrigérateur ordinaire cinq jours avant son administration. S’il reste plus longtemps – ou est exposé à des températures plus chaudes – il se dégradera et deviendra inefficace.

On ne sait pas comment le travailleur a réussi à couper l’alimentation électrique du réfrigérateur, qui se trouvait à l’intérieur d’un véhicule mobile.

Plus de 1100 doses du vaccin COVID-19 de Pfizer ont été détruites en Floride après qu’un travailleur a accidentellement coupé l’alimentation électrique d’un réfrigérateur qui gardait les injections au frais

Les résidents d’un centre de vie avec assistance en Floride attendent le vaccin Pfizer plus tôt ce mois-ci

Dans un communiqué publié vendredi, les responsables du comté de Palm Beach ont souligné qu’il s’agissait d’un « incident unique et isolé causé par une erreur humaine » et ont insisté sur « qu’il n’avait absolument aucun impact sur la sécurité des patients ».

À la lumière de l’incident, le comté a maintenant mis en œuvre des «mesures de protection supplémentaires» et «centralise désormais toutes les fournitures de vaccins dans un endroit sécurisé avec un générateur de secours 24/7».

Le comté affirme que les vaccins endommagés, qui constituaient 232 flacons, soit environ 1 160 doses, ont été détruits en toute sécurité.

La gaffe survient alors que le PDG de Pfizer, Albert Bourla, a révélé vendredi que son entreprise essayait d’accélérer le développement de futurs vaccins à moins de 100 jours, avertissant qu’il y a une « forte possibilité » que les vaccins actuels ne soient pas efficaces de manière permanente.

Bourla a déclaré que Pfizer avait l’intention de passer de la reconnaissance de la menace de la maladie à l’autorisation d’un vaccin en moins de 100 jours – un délai encore plus court que l’objectif de 300 jours fixé l’année dernière par l’opération Warp Speed ​​de l’administration Trump.

Les vaccinations COVID-19 ont été développées à une vitesse record, en raison des progrès technologiques, du financement massif et de la volonté du public de participer à des essais.

Cependant, il y a eu des retards généralisés dans leur déploiement auprès des Américains en termes de distribution et d’administration.

Selon les données actuelles, seulement 6,9% des Américains ont reçu leur premier des deux vaccins Pfizer ou Moderna COVID.

Seulement 1,4% des citoyens ont reçu les deux doses et sont désormais entièrement vaccinés.

Les statistiques sont préoccupantes étant donné les craintes que de nouvelles variantes mutantes du coronavirus puissent être généralisées sans être détectées aux États-Unis en raison d’un faible niveau de séquençage génétique sur les tests COVID positifs dans le pays.

Il y a maintenant plus de 350 cas signalés de «super-covid» aux États-Unis à partir des trois souches qui ont été détectées pour la première fois au Brésil, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.

Les mutations seraient jusqu’à 70% plus contagieuses et pourraient être 30% plus mortelles.

La large diffusion de ces souches pourrait submerger le système hospitalier et entraîner une augmentation considérable des décès.

Déjà, les États-Unis ont signalé plus de 25,9 millions de cas confirmés de coronavirus dans le pays et plus de 435000 décès au total.

Un seul vendredi, 165 339 nouveaux cas, 3 503 nouveaux décès ont été ajoutés au décompte.

Plus de 101 000 Américains sont toujours hospitalisés et sont traités pour le virus.