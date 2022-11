Plus de 110 personnes hospitalisées alors que l’épidémie de shigella à Edmonton se développe

À Radius Community Health, une clinique du centre-ville d’Edmonton, chaque client qui franchit la porte subit un dépistage des symptômes d’une infection à shigella.

La clinique est en première ligne de la propagation de l’épidémie dans le centre d’Edmonton qui, selon les experts, souligne les disparités dans la région. Shigella – une bactérie qui peut être captée par des surfaces, des aliments ou de l’eau contaminés – a tendance à se transmettre plus facilement dans des conditions insalubres communes aux personnes sans abri ou vivant dans des campements.

L’année dernière, une épidémie a balayé le quartier Eastside du centre-ville de Vancouver. Les symptômes de la shigellose comprennent une diarrhée persistante, des crampes d’estomac, des vomissements et de la fièvre.

Selon Alberta Health Services, mercredi, il y avait 172 cas confirmés à Edmonton et 115 personnes ont dû être hospitalisées – mais les médecins s’attendent à ce que le nombre réel soit beaucoup plus élevé. L’autorité sanitaire a déclaré que la première personne est tombée malade le 17 août et que la majorité des cas à ce jour se situent “au sein de la population du centre-ville de la ville”, mais aucun décès n’a été signalé.

Tricia Smith, directrice exécutive de Radius Community Health, anciennement Boyle McCauley Health Centre, a déclaré que le taux d’hospitalisation élevé l’inquiétait.

“C’est préoccupant parce que la population que cela affecte n’a pas vraiment les ressources nécessaires pour arrêter cette propagation”, a-t-elle déclaré.

Un campement au cœur d’Edmonton vu le 15 novembre. À ce jour, la majorité des cas de shigella d’Edmonton se trouvent «au sein de la population du centre-ville», selon les services de santé de l’Alberta. (Kory Siegers/CBC)

“Un désastre” pour les sans-abrisme

La clinique a mis en place des affiches alertant les clients des symptômes de shigella ainsi qu’un membre du personnel qui dépiste les symptômes aux portes d’entrée.

Le Dr Louis Francescutti, médecin urgentiste à Edmonton, a déclaré que la shigella n’est pas vraiment un problème pour les personnes en bonne santé qui ont facilement accès aux salles de bains, à la buanderie et aux antibiotiques.

“Mais pour quelqu’un qui vit dans la rue ou qui vit sans abri, c’est un désastre”, a-t-il déclaré.

Le Dr Louis Hugo Francescutti est médecin urgentiste à Edmonton. Il est photographié le 15 novembre. (Kory Siegers/CBC)

“Vous devez aller aux toilettes six, sept fois et parfois, cela peut être une diarrhée très explosive… Et si vous ne la traitez pas, la muqueuse intestinale peut devenir si affaiblie que des bactéries pénètrent dans votre sang et vous devenez alors très malade.”

À chaque quart de travail, Francescutti dit qu’il voit plusieurs patients souffrant de shigella.

“En 2022, avoir plus de 100 de ces cas à Edmonton est franchement embarrassant”, a-t-il déclaré.

Des affiches décrivant les symptômes de la shigella et les mesures préventives parsèment les murs du Radius Community Health à Edmonton, comme on l’a vu le 15 novembre. (Kory Siegers/CBC)

Expérience “écrasante” pour les malades

Joshua Bell vit dans le centre-ville et a déclaré avoir commencé à ressentir des symptômes il y a quelques semaines.

“C’était écrasant, tout simplement horrible”, a-t-il déclaré.

“Les vomissements incessants et le caca incessant – c’était hors de contrôle. Ça m’a fait peur.”

Bell a déclaré qu’il était presque allé à l’hôpital parce qu’il était tellement déshydraté, mais qu’il s’était plutôt rendu à la clinique sans rendez-vous. Il a reçu des antibiotiques et a commencé à se sentir mieux en quelques jours.

Il est “presque impossible” de maintenir une bonne hygiène quand on vit dans des conditions comme les siennes, a-t-il dit.

“Regardez autour de vous – il n’y a pas beaucoup d’eau courante fraîche, d’eau chauffée, de savon”, a-t-il dit, ajoutant qu’il essayait de maintenir une bonne hygiène afin de ne pas contracter à nouveau la shigella.

Joshua Bell, qui vit dans le centre-ville d’Edmonton, a déclaré avoir ressenti des symptômes de shigella il y a quelques semaines. (Samuel Martin/CBC)

Les organismes sociaux en alerte

Smith, de Radius Community Health, a déclaré qu’elle craignait que l’épidémie ne s’aggrave à mesure que le temps se refroidit, affirmant que les gens ont tendance à se blottir pour se réchauffer dans des tentes ou des abris.

“Ce potentiel de transmission de la maladie d’une personne à l’autre augmente”, a-t-elle déclaré.

Le directeur du programme Mustard Seed, Kris Knutson, a déclaré que l’agence sociale au cœur d’Edmonton travaille avec des équipes de conciergerie afin que les points de contact élevés soient continuellement désinfectés tout au long de la journée.

“Nous sommes vraiment sur une prise de conscience accrue en raison des symptômes et de l’impact que cela peut avoir sur notre population de sans-abri”, a-t-il déclaré.

Des toilettes publiques ont été installées à l’extérieur de Mustard Seed, un organisme social au cœur d’Edmonton, au début de novembre 2022. (Samuel Martin/CBC)

Des toilettes publiques ont été installées à l’extérieur du Mustard Seed la semaine dernière. Ils fonctionnent de 10 h à 21 h et sont constamment dotés en personnel.

“Juste la dignité d’avoir un endroit où vous pouvez accéder à des toilettes et nettoyer si vous en avez besoin”, a déclaré Knutson.

“Ils feront une énorme différence. Tous nos centres d’accueil et nos centres ne sont pas ouverts 24 heures sur 24, il est donc très important d’avoir quelque chose à disposition des gens pour qu’ils puissent y accéder quand ils en ont besoin.”

Knutson a déclaré que les installations sont nettoyées et désinfectées après chaque utilisation.

ÉCOUTEZ | Les travailleurs de la santé sonnent l’alarme à propos de la shigella :

5:33Les travailleurs de la santé sonnent l’alarme à propos d’une maladie grave qui s’est déclarée dans le centre-ville d’Edmonton Il y a une nouvelle éclosion de shigella dans le centre-ville d’Edmonton. La bactérie se trouve généralement dans les pays d’extrême pauvreté où l’assainissement est médiocre. Marliss Taylor est directrice des services de santé pour Boyle Street Community Services. Elle se joint à nous pour parler de ce qu’ils ont vu depuis que la maladie a éclaté à Edmonton.

Une portée sans précédent

Le Dr Francesco Mosaico, directeur médical de Radius Community Health, faisait partie d’un effort de sensibilisation sans précédent dans la ville le 8 novembre.

Mosaico, accompagné d’une vingtaine de médecins, d’infirmières praticiennes, d’infirmières auxiliaires autorisées et de travailleurs de proximité, a parcouru des campements dans la vallée de la rivière d’Edmonton et dans les quartiers du centre-ville. Ils ont parlé à plus de 250 personnes de la shigella et leur ont proposé des médicaments.

Une équipe de travailleurs de la santé a récemment effectué une sensibilisation auprès des personnes en situation d’itinérance pour leur parler de la shigella et leur proposer des médicaments s’ils présentaient des symptômes. (Fourni par Jeff Nguyen)

“Environ 10% d’entre eux étaient encore symptomatiques et nous avons pu les traiter, et la grande majorité, cependant, a expliqué qu’ils avaient déjà souffert d’une infection”, a-t-il déclaré.

Mosaico a déclaré que la sensibilisation a été organisée parce que de nombreux clients sont soit trop malades pour demander de l’aide, soit trop gênés pour aller en public parce qu’ils sont trempés dans des matières fécales.

“J’ai travaillé dans le centre-ville pendant plus de 15 ans et je ne pense pas avoir jamais vu ce degré de souffrance, ce degré d’indignité, ce degré de vraiment marginalisation parmi les personnes qui sont en marge de notre société ,” il a dit.

L’épidémie est actuellement centrée sur le centre-ville d’Edmonton, mais Francescutti a déclaré qu’elle pouvait se propager n’importe où.

Francescutti est le fer de lance de ce projet de logement temporaire dans l’ouest d’Edmonton afin que ceux qui fréquentent les urgences et se retrouvent sans abri aient un endroit où aller. (Kory Siegers/CBC)

“Il reste sur les surfaces. Vous le touchez, vous le mettez dans votre bouche, il se transmet”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le traitement le plus simple consiste à garantir à ceux qui vivent dans la rue un logement stable.

Francescutti est le fer de lance d’un projet de logement temporaire dans l’ouest d’Edmonton afin que les personnes sans abri et qui fréquentent les urgences aient un endroit où être renvoyées, au lieu de retourner dans la rue.

“Une fois que le campement disparaît, shigella disparaît”, a-t-il déclaré.