Plus de 11 000 enfants tués ou blessés au Yémen depuis 2015 – UNICEF

Plus de 11 000 enfants ont été tués ou blessés dans le conflit au Yémen depuis 2015, a annoncé lundi le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), une semaine après avoir lancé une campagne de financement mondial de plusieurs milliards.

Le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite et les Houthis alignés sur l’Iran ont intensifié une guerre économique dans un contexte de blocage des efforts menés par l’ONU pour une nouvelle trêve depuis l’expiration d’un pacte antérieur le 2 octobre, entraînant davantage de souffrances humanitaires.

« La reconduction urgente de la trêve serait une première étape positive qui permettrait un accès humanitaire critique », a déclaré la Directrice exécutive Catherine Russell alors que l’UNICEF faisait état de plus de 11 000 garçons et filles tués ou blessés depuis 2015.

L’agence a cependant souligné que ce nombre était probablement “beaucoup plus élevé”, car il ne s’agit que des décès vérifiés par l’ONU.

Bien que les parties belligérantes aient convenu en avril d’une trêve nationale, l’UNICEF a déclaré que 164 personnes avaient été tuées ou blessées par des mines terrestres et des munitions non explosées entre juillet et septembre, dont au moins 74 étaient des enfants.

La semaine dernière, l’UNICEF a lancé un appel d’action humanitaire pour les enfants (HAC) de 10,3 milliards de dollars pour 2023 afin d’aider les enfants touchés par les conflits et les catastrophes dans le monde.

Il vise à collecter près de 484,5 millions de dollars tout au long de l’année pour le Yémen, où environ les trois quarts de la population ont besoin d’assistance et de protection.

“Des milliers d’enfants ont perdu la vie, des centaines de milliers d’autres restent à risque de mourir de maladies évitables ou de famine”, a déclaré Russell.

L’UNICEF estime que près de 540 000 enfants de moins de cinq ans souffrent de malnutrition aiguë sévère au Yémen.

Il a noté que plus de 17,8 millions de Yéménites n’avaient pas non plus accès à l’eau potable, aux services d’assainissement et d’hygiène, car seule la moitié des établissements de santé du pays sont fonctionnels. Cela laisse environ 10 millions d’enfants sans accès adéquat aux soins, a-t-il déclaré.

Plus tôt ce mois-ci, l’ONU et ses partenaires ont lancé un appel pour un montant record de 51,5 milliards de dollars d’aide pour 2023, une augmentation de 25 % par rapport à 2022 et plus de cinq fois le montant demandé il y a dix ans.