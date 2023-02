Plus de 11 000 décès confirmés dans le tremblement de terre le plus meurtrier au monde depuis plus d’une décennie

Des familles du sud de la Turquie et du nord de la Syrie ont passé une deuxième nuit dans le froid glacial mercredi alors que des sauveteurs débordés se précipitaient pour sortir les gens des décombres deux jours après un violent tremblement de terre qui a tué plus de 11 000 personnes.

En Turquie, des dizaines de corps, certains recouverts de couvertures et de draps et d’autres dans des sacs mortuaires, étaient alignés sur le sol devant un hôpital de la province de Hatay.

Beaucoup dans la zone sinistrée avaient dormi leurs voitures ou dans les rues sous des couvertures, craignant de retourner dans des bâtiments secoués par le tremblement de terre de magnitude 7,8 qui a frappé aux premières heures de lundi, le tremblement de terre le plus meurtrier de Turquie depuis 1999.

Les sauveteurs là-bas et en Syrie voisine ont averti que le nombre de morts continuerait d’augmenter car certains survivants ont déclaré que l’aide n’était pas encore arrivée.

“Où sont les tentes, où sont les food trucks ?” a déclaré Melek, 64 ans, dans la ville d’Antakya, dans le sud de la Turquie, ajoutant qu’elle n’avait vu aucune équipe de secours.

“Nous n’avons vu aucune distribution de nourriture ici, contrairement aux catastrophes précédentes dans notre pays. Nous avons survécu au tremblement de terre, mais nous mourrons ici à cause de la faim ou du froid.”

S’adressant aux journalistes de la province de Kahramanmaras près de l’épicentre du tremblement de terre, avec des sirènes d’ambulance constantes en arrière-plan, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il y avait eu des problèmes avec les routes et les aéroports mais que tout s’améliorerait de jour en jour.

L’ampleur de la catastrophe devenant de plus en plus apparente, le nombre de morts est passé à 8 574 en Turquie, a déclaré Erdogan.

Le tremblement de terre initial a renversé des milliers de bâtiments, dont des hôpitaux, des écoles et des immeubles d’habitation, blessé des dizaines de milliers de personnes et laissé d’innombrables personnes sans abri en Turquie et dans le nord de la Syrie.

Des proches visitent des morgues de fortune

Les autorités turques affirment que quelque 13,5 millions de personnes ont été touchées dans une zone s’étendant sur environ 450 kilomètres d’Adana à l’ouest jusqu’à Diyarbakir à l’est. L’agence turque de gestion des catastrophes a déclaré que le nombre de blessés était supérieur à 38 000.

Mercredi, les Turcs ont enjambé des centaines de corps dans des stades et des parkings à travers le pays, soulevant soigneusement des couvertures de leurs visages pour tenter d’identifier des proches décédés.

Des volontaires distribuent de l’aide aux habitants d’Antakya, dans le sud de la Turquie. (Khalil Hamra/Associated Press)

Des journalistes de Reuters à Kahramanmaras ont vu une cinquantaine de corps drapés dans des couvertures sur le sol d’une salle de sport. Les membres de la famille ont recherché des parents parmi les morts.

Agenouillée sur le sol de l’auditorium, une femme gémit de chagrin et embrassa un corps enveloppé dans une couverture.

Pendant ce temps, un incendie de conteneurs dans le port d’Iskenderun, dans le sud de la Turquie, a été maîtrisé, a annoncé mercredi l’autorité maritime turque, à la suite d’efforts d’extinction combinés depuis la terre, la mer et l’air.

Les opérations au port ont été interrompues jusqu’à nouvel ordre après qu’un incendie s’est déclaré lundi, et les cargos ont été détournés vers d’autres ports.

“Les navires en attente doivent être dirigés vers d’autres installations car les services de manutention des navires ne peuvent pas être fournis”, a déclaré l’autorité dans un tweet.

Erdogan a déclaré l’état d’urgence dans 10 provinces. Mais les habitants de plusieurs villes turques endommagées ont exprimé leur colère et leur désespoir face à ce qu’ils ont qualifié de réponse lente et inadéquate des autorités.

Le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu la Turquie depuis une génération a posé à Erdogan un énorme défi de sauvetage et de reconstruction, qui éclipsera la préparation des élections de mai, qui devraient déjà être les plus difficiles de ses deux décennies au pouvoir.

Des membres d’une équipe de secours algérienne, ainsi que des soldats de l’armée syrienne, recherchent des survivants sur le site d’un bâtiment endommagé, à Alep, en Syrie, mercredi. (Firas Makdesi/Reuters)

En Syrie, déjà dévastée par 11 années de guerre, le bilan confirmé s’est élevé à plus de 2 500 du jour au lendemain. Le séisme a fait des morts au sud jusqu’à Hama, à quelque 100 kilomètres de l’épicentre.

Dans la ville de Jandaris, dans le nord de la Syrie, des secouristes et des habitants ont déclaré que des dizaines de bâtiments s’étaient effondrés.

Debout autour de l’épave de ce qui avait été un immeuble de 32 appartements, des proches de personnes qui y avaient vécu ont déclaré qu’ils n’avaient vu personne enlevé vivant. Le manque d’équipement lourd pour enlever les grandes dalles de béton entravait les efforts de sauvetage.

Les secouristes ont eu du mal à atteindre certaines des zones les plus touchées, freinés par des routes détruites, le mauvais temps et un manque de ressources et d’équipement lourd. Certaines zones sont sans carburant ni électricité.

REGARDER | Crise sur crise : les Syriens se débrouillent seuls avec une aide qui ne vient pas :

“Et maintenant le tremblement de terre” : catastrophe à la suite de la guerre civile en Syrie Un secouriste en Syrie affirme que le tremblement de terre a été catastrophique pour les personnes qui ont déjà enduré tant de misère en raison de la guerre civile en cours dans leur pays. Pourtant, il y a des signes d’espoir parmi les ruines.

Le séisme le plus meurtrier au monde depuis 2011

Les responsables de l’aide se sont dits particulièrement préoccupés par la situation en Syrie, où les besoins humanitaires étaient déjà plus importants qu’à tout autre moment depuis l’éclatement d’un conflit qui a divisé la nation et complique les efforts de secours.

Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a déclaré que les efforts de sauvetage sont confrontés à une course contre la montre, les chances de retrouver des survivants vivants s’amenuisant à chaque minute et à chaque heure.

REGARDER l ‘Je ne sais rien’: les Canadiens luttent, attendent d’entendre le sort de leurs proches: Les Canadiens de Turquie et de Syrie attendent avec impatience d’avoir des nouvelles de leurs proches Certains Canadiens ayant des liens avec la Turquie et la Syrie attendent toujours avec impatience des mises à jour sur leurs proches à la suite des tremblements de terre catastrophiques de lundi. Pendant ce temps, les membres de la communauté recueillent rapidement des dons d’argent et de fournitures à envoyer à l’étranger.

En Syrie, un service de secours opérant dans le nord-ouest tenu par les insurgés a déclaré que le nombre de morts était passé à plus de 1 280 et que plus de 2 600 avaient été blessés.

“Le nombre devrait augmenter de manière significative en raison de la présence de centaines de familles sous les décombres, plus de 50 heures après le tremblement de terre”, a indiqué le service de secours sur Twitter.

Du jour au lendemain, le ministre syrien de la Santé a déclaré que le nombre de morts dans les zones contrôlées par le gouvernement était passé à 1 250, a rapporté le média public al-Ikhbariya sur son fil Telegram. Le nombre de blessés était de 2 054, a-t-il précisé.

La région se trouve au sommet de lignes de faille majeures et est fréquemment secouée par des tremblements de terre. Quelque 18 000 personnes ont été tuées dans des tremblements de terre tout aussi puissants qui ont frappé le nord-ouest de la Turquie en 1999.

Le bilan en Syrie et en Turquie en fait le plus meurtrier au monde depuis 2011, lorsqu’un tremblement de terre au Japon a déclenché un tsunami, tuant près de 20 000 personnes. L’année précédente, plus de 100 000 personnes avaient été tuées par un séisme de magnitude 7,0 en Haïti.