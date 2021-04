Les responsables indiens ont qualifié le festival hindou d’une semaine « Super-épandeur » événement avec des centaines de milliers de personnes affluant dans la ville le mercredi seulement, ce qui est considéré comme l’un des jours les plus propices de tout le festival.

Les autorités ont déclaré que près de 900 000 personnes s’étaient baignées dans la rivière mercredi après-midi, dans l’espoir de laver leurs péchés. Plus de trois millions de personnes ont franchi le pas mardi.

Jusqu’à présent cette semaine à Haridwar, plus de 1 000 infections ont été enregistrées par les autorités locales, dont 408 ont été testées positives lundi et 594 mardi.

La police affirme avoir infligé des amendes aux personnes qui ne respectaient pas les règles de distanciation sociale, mais les vidéos suggèrent que les directives ne sont pas largement appliquées.

L’endroit le plus sûr de Corona est cette foule à Haridwar ou aux rassemblements électoraux au Bengale. Corona bhi confusiya jata hai kis ko infecter karun pic.twitter.com/c1ynffcVfG – Centre commercial Sandeep (@SandeepMall) 14 avril 2021

Siddharth Chakrapani, membre de l’un des comités d’organisation de Kumbh Mela, a déclaré à l’AFP que de nombreux pèlerins pensent que le Gange les sauvera de la pandémie. «Notre foi est la chose la plus importante pour nous. C’est à cause de cette forte conviction que tant de gens sont venus ici pour faire un plongeon dans le Gange ». Siddharth Chakrapani, membre de l’un des comités d’organisation de Kumbh Mela, a déclaré à l’AFP.

Un responsable local a déclaré qu’il avait éloigné son équipe d’échantillonnage de Covid-19 alors que des foules de pèlerins couverts de cendres marchaient vers la rivière sacrée. «Nous avons déménagé notre équipe d’échantillonnage pour éviter une situation de bousculade», a déclaré le médecin-chef de Haridwar, SK Jha. «Nous nous attendons bien sûr à ce que les cas augmentent lorsque les prêtres et les autres foules s’éloignent.»

La récente flambée de cas en Inde a vu le pays devenir le deuxième pays le plus touché, devant le Brésil, en termes d’infections enregistrées. Mercredi, le nombre quotidien de morts dans le pays a dépassé les 1000 pour la première fois depuis octobre, et certaines régions, y compris le Maharashtra, ont imposé des restrictions plus strictes pour ralentir la propagation du virus.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!