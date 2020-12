Quelque 1100 soldats britanniques passent le jour de Noël à effectuer des tests COVID-19 pour éliminer un énorme arriéré de chauffeurs routiers en attente de traverser la Manche vers la France.

Le ministère britannique de la Défense a déclaré vendredi que 800 autres militaires avaient été déployés dans le Kent « pour soutenir une augmentation des capacités de test afin d’aider à éliminer l’arriéré de véhicules et garantir que le trafic puisse commencer à se déplacer à un rythme normal plus proche via Douvres. . «

Ils s’ajoutent aux 300 soldats déjà engagés dans la tâche.

« Bien que des progrès significatifs aient été réalisés, des centaines de véhicules partant déjà du Royaume-Uni, il est nécessaire d’augmenter les tests car de plus en plus de véhicules continuent d’arriver chaque heure », a ajouté le ministère.

Quelque 4 000 chauffeurs routiers internationaux attendaient toujours d’être autorisés à traverser la Manche. L’arriéré est dû à la décision de la France plus tôt cette semaine de fermer brièvement la frontière avec le Royaume-Uni après que les autorités britanniques ont mis en garde contre une nouvelle variante, apparemment plus contagieuse, du nouveau coronavirus. Il a ensuite demandé à tous les voyageurs d’être testés.

Le ministre britannique des Transports, Grant Shapps, a déclaré jeudi que seuls trois des 2367 tests effectués jusqu’à présent avaient été positifs.

La plupart des tests sont menés sur un aérodrome désaffecté de l’aéroport de Manston, à 33 kilomètres de Douvres. De la nourriture et des boissons gratuites ont été envoyées aux chauffeurs de camion bloqués et plus de 250 toilettes portables ont été installées à Manston, avec 32 autres placées le long de l’autoroute M20 bloquée.

« La chose la plus rassurante est que la nourriture passe à Manston, et je dois dire un grand merci à tous ceux qui se sont portés volontaires pour aider les conducteurs à tenir le coup dans des conditions froides dans les jours précédant Noël », a déclaré Duncan Buchanan de la société britannique. Association des transports routiers.

La Grande-Bretagne est l’un des pays les plus touchés au monde avec près de 70 000 décès attribués à la pandémie et près de 2,2 millions d’infections confirmées.

Un système à plusieurs niveaux pour freiner la propagation de la maladie a été introduit en Angleterre au début du mois avec la grande majorité de la population sous les deux niveaux les plus stricts. Mais un nouveau niveau quatre doit entrer en vigueur samedi avec des restrictions plus sévères pour jusqu’à six millions de personnes dans la capitale Londres, le sud-est et l’est de l’Angleterre.

Le Royaume-Uni a été le premier pays au monde à approuver le vaccin COVID-19 développé par Pfizer et BioNtech. Plus de 600 000 personnes ont maintenant reçu la première dose, selon le ministère de la Santé et des Affaires sociales.