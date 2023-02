Plus de 1000 Golden Retrievers passent leur journée à célébrer même la race

Plus de 1 000 chiens golden retriever ont littéralement eu leur journée lors des célébrations de la Journée nationale du golden retriever dans le Colorado, aux États-Unis, la semaine dernière. L’événement « Goldens in Golden » a été organisé pendant trois jours, à partir du samedi 4 février. Les chiens de cette race écossaise populaire et leurs parents affluent vers la ville pour des célébrations spéciales. Les 3e festivités annuelles de l’événement «Goldens in Golden» comprenaient des rencontres et des rencontres, des friandises et des séances de photos. Une vidéo de la ville envahie par ces cabots remontera instantanément votre humeur et vous fera sourire.

Le clip présente toutes les beautés se promenant dans les rues de la ville avec leurs parents et affichant leur apparence. Selon la vidéo, des centaines de retrievers viennent chercher des “puppacinos”, des sacs de cadeaux pour chiens et de nombreux animaux de compagnie. Beaucoup avaient habillé leurs chiens de costumes ou les avaient accessoirisés. Il y avait un “Monsieur vole ta fille”, qui a porté une paire de lunettes de soleil et une écharpe à un chien vêtu d’un joli volant rose ressemblant à une “ballerine”. L’extrait se termine par une énorme photo de groupe tout sourire.

Regardez la vidéo ici-

Plus de 1 000 golden retrievers et leurs familles se sont réunis dans la ville de Golden, Colorado, pour le 3e événement annuel « Goldens in Golden » de la ville célébrant la Journée nationale des Golden Retrievers. Les festivités comprenaient un événement « rencontrer et se mêler » de chiots, avec des friandises, des vendeurs et possibilités de photos. pic.twitter.com/TdNNMzcITo — NowThis (@nowthisnews) 10 février 2023

Partageant des photos de l’événement, la page Facebook officielle de Visit Golden, CO, a écrit : « Notre photo officielle des Goldens 2023 en Golden ! Merci à la foule absolument GOLDEN – les gens et les chiots – qui ont assisté ! Nous vous apprécions ! Revenez nous voir toute l’année !

Découvrez le post ici-

La section des commentaires a été affluée par les visiteurs qui ont également partagé une photo de leur précieux chiot et décrit comment ils ont apprécié l’événement. “Nous avons passé un moment fabuleux !! J’adore cette célébration d’une si belle race, a écrit un utilisateur.

Un autre amoureux des chiens a écrit : « C’est incroyable de voir autant de goldens de race pure au même endroit ! Aimer”. Une utilisatrice avait déguisé son chien en Wonder Woman et avait écrit : « Lily, la Wonder Woman s’est bien amusée ». Un utilisateur a remercié la fondatrice de l’événement, Joy Meadows, et a écrit : « J’aime tout sur cette photo ! Quelle belle tradition que Joy a commencée !

L’événement a été fondé par Joy Meadows en 2019, qui s’est inspirée de son toutou doré nommé Waffle.

