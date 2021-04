Des manifestations ont eu lieu dans toute la Russie mercredi, des rassemblements dans les principales villes de Moscou et de Saint-Pétersbourg attirant le plus grand nombre de participants, malgré l’interdiction actuelle des manifestations en Russie.

Plus de 1000 personnes ont été arrêtées en Russie après avoir assisté à des manifestations non autorisées en soutien au critique emprisonné de Poutine Alexei Navalny.

OVD-Info, une ONG indépendante qui surveille les manifestations en Russie, a déclaré sur Twitter que les manifestations avaient eu lieu dans plus de 90 villes à travers la Russie et avaient conduit à plus de 1600 arrestations, bien que le nombre soit difficile à vérifier. Le groupe de surveillance a également déclaré que la police avait utilisé des gaz lacrymogènes et des pistolets paralysants sur les manifestants, mais ces informations ne sont pas vérifiées.