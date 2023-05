Plus de 100 roquettes tirées de Gaza vers Israël lors du dernier cycle de violence | Nouvelles du monde

Plus de 100 roquettes ont été tirées de Gaza vers Israël en début d’après-midi mercredi.

Le barrage était en réaction aux frappes israéliennes de lundi, qui ont tué trois hauts commandants du Jihad islamique et 10 civils et en ont blessé 20.

Des sirènes de raid aérien ont retenti dans les villes frontalières de Sderot, Ashkelon et Ashdod et plus haut sur la côte à Tel Aviv.

Des témoins ont déclaré avoir vu le système de défense antimissile Iron Dome intercepter des roquettes près de la ville.

Des roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. Photo : AP



Les médias israéliens ont déclaré qu’il y avait eu un coup direct sur un jardin d’enfants près de la bande de Gaza, mais aucun blessé n’a été signalé. Les écoles sont fermées depuis mardi.

Les vols ont été brièvement empêchés d’atterrir à l’aéroport Ben Gourion, mais les opérations ont maintenant repris. Un vol de British Airways a été détourné vers Larnaca à Chypre.

Un porte-parole des Forces de défense israéliennes a insisté sur le fait que le Jihad islamique palestinien était derrière les tirs de roquettes, et non le Hamas, le groupe qui contrôle la bande de Gaza. Cependant, le Hamas a publiquement soutenu les attaques à la roquette.

Israël a lancé «l’opération Bouclier et flèche» aux premières heures de la matinée de lundi après que des roquettes ont été tirées sur lui la semaine dernière.

Des officiers militaires ont déclaré avoir tué les hommes responsables de ces attaques et déclaré qu’ils avaient planifié des assauts contre Israël.

De la fumée et du feu s’élèvent d’une explosion causée par une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza. Photo : AP



Tsahal a confirmé que les commandants tués étaient Khalil Bahitini, qui dirigeait les opérations du JIP dans le nord de Gaza, Tarek Azaldin qui aurait coordonné les attaques en Cisjordanie depuis Gaza, et Jahed Ahman, un haut responsable du conseil militaire du groupe.

Plus tard mardi, et de nouveau mercredi, l’armée de l’air israélienne a touché des cibles à Gaza qui, selon elles, se préparaient à lancer des missiles, tuant trois autres personnes.

Un système anti-missile israélien Iron Dome est activé alors que des roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza



Les résidents près de la frontière de Gaza dans le sud d’Israël ont reçu l’ordre de rester à proximité des abris anti-bombes et des centaines de personnes ont été évacuées vers des villes du nord. Les rassemblements en plein air ont été interdits et le point de passage d’Erez entre Gaza et Israël fermé.

Les réservistes ont été mis en attente et le Home Command d’Israël a déclaré qu’il restait prêt pour de nouvelles actions.