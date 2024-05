Plus de 100 personnes sont tombées malades suite à des épidémies de salmonelles liées à des volailles de basse-cour

Plus de 100 personnes ont été touchées par des épidémies de salmonelle liées aux volailles de basse-cour, selon les responsables fédéraux de la santé.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et d’autres responsables de la santé publique ont enquêté sur plusieurs épidémies multiétatiques d’infections à salmonelles Altona, Indiana, Infantis, Mbandaka et Typhimurium.

Au 16 mai, 109 personnes provenant de 29 États étaient infectées par l’une des souches de l’épidémie, mais le CDC a déclaré que le nombre réel de personnes malades « est probablement beaucoup plus élevé que le nombre signalé ».

PLUS DE 70 PERSONNES MALADE DANS UNE ÉPIDÉMIE DE SALMONELLA DANS PLUSIEURS ÉTATS LIÉE AUX OIGNONS

Sur les 82 personnes disposant d’informations, environ 40 %, soit 33 personnes, ont été hospitalisées. Aucun décès n’a été signalé à ce jour, selon le CDC.

Les données recueillies par les autorités sanitaires montrent que les volailles de basse-cour rendent les gens malades. Cependant, les autorités n’ont pas identifié de fournisseur commun lié à toutes les épidémies.

Les volailles, qu’il s’agisse de poulets ou de canards, peuvent être porteuses de germes de salmonelle, qui peuvent « se propager facilement à tout ce qui se trouve dans les zones où vivent et se déplacent les volailles », a déclaré le CDC.

3 HOSPITALISÉ AU MILIEU D’UNE ÉPIDÉMIE D’INFECTIONS À SALMONELLA LIÉES À LA FARINE

Environ 67 % des personnes disposant d’informations ont déclaré aux autorités sanitaires qu’elles avaient acheté ou reçu de la volaille avant de tomber malade. La volaille a été achetée dans plusieurs magasins de détail et directement auprès d’un couvoir.

OBTENEZ FOX BUSINESS EN DÉPLACEMENT EN CLIQUANT ICI

Individus en bonne santé les personnes infectées par la salmonelle peuvent présenter des symptômes tels que de la diarrhée, de la fièvre et des crampes d’estomac, et ces symptômes durent généralement de six heures à six jours après avoir consommé la bactérie.

Cependant, les enfants de moins de 5 ans, les adultes de plus de 65 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli « peuvent souffrir de maladies plus graves nécessitant un traitement médical ou une hospitalisation », ont indiqué les CDC.