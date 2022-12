Plus de 100 personnes se joignent aux flics à la recherche de l’écolière disparue Lyla-Jane Lake, 13 ans, qui a disparu il y a une semaine

Des dizaines de personnes ont rejoint la police pour rechercher une écolière disparue il y a près d’une semaine.

Lyla-Jane Lake, 13 ans, a disparu de Basingstoke, Hampshire, mercredi dernier et n’a contacté aucun membre de sa famille à Noël.

Lyla-Jane Lake a disparu il y a presque une semaine Crédit : Hyde News & Pictures

L’adolescent, dont le cousin est l’olympien de l’équipe GB Morgan Lake, n’a jamais disparu auparavant.

Mardi, plus de 100 personnes ont renoncé à leur jour férié pour aider les flics à traquer Lyla-Jane.

Les résidents locaux de la ville se sont réunis pour livrer des tracts aux maisons et pour demander aux propriétaires avec des vidéos de vidéosurveillance et de sonnette de vérifier les images avant qu’elles ne soient automatiquement supprimées après sept jours.

Les proches inquiets de Lyla-Jane se disent extrêmement préoccupés par sa sécurité car elle n’a contacté aucun membre de son immense famille élargie à Noël.

Son père, Nathan Lake, a remercié le public pour son aide dans la recherche et le frappement aux portes.

Il a déclaré: “Nous cherchons désespérément à la retrouver. Il s’agit d’un appel urgent car cela fait plusieurs jours qu’elle n’a pas été vue pour la dernière fois.

“Elle n’a jamais fait cela auparavant et c’est complètement hors de propos, ce qui a sonné l’alarme le premier jour même. Elle n’a pas quitté la maison même la nuit précédente.

« Nous sommes là pour aider la police. Ils ont plus d’installations que nous, mais les pieds sur terre peuvent être un gros coup de pouce dans la mission de la retrouver.

“Tous les gens sont là pour aider. Ils veulent juste ramener Lyla à la maison en toute sécurité.”

Lyla-Jane a été vue pour la dernière fois vers 21 heures mercredi dernier près du pub Riverdene à Basingstoke.

Elle a été vue pour la dernière fois portant une veste Puffa noire et un bas de jogging gris et portait un sac Sports Direct à vie.

Lyla-Jane a été décrite par la police comme étant métisse, mesurant 5 pieds 6 pouces et de corpulence moyenne avec de longs cheveux bruns et des yeux bruns.

Jeremy Bailey, qui aide à organiser la recherche de Lyla-Jane, a exhorté les volontaires à frapper aux portes équipées de caméras et à laisser les tracts aux résidents.

Il a déclaré: “Nous traverserons différentes zones et nous ne laisserons rien au hasard. Nous recherchons des maisons équipées de sonnettes Ring et leur demandons s’il est possible de regarder leur vidéosurveillance, tout en respectant leur vie privée.

“Ces enregistrements ne sont pour la plupart conservés que pendant sept jours. Nous voulons donc les consulter avant qu’ils n’expirent.”

La star de l’heptathlon, Morgan, a exhorté les gens à la contacter pour toute information.

Morgan, qui a étudié au Wellington College de Crowthorne, dans le Berkshire, a déclaré: “Ma cousine de 13 ans, Lyla-Jane Lake, a disparu depuis quelques nuits maintenant.

“Vu pour la dernière fois à Basingstoke vers 21 heures mercredi soir. La police est impliquée, mais si quelqu’un a des informations, veuillez me contacter.”

Des recherches majeures dans sa ville natale de Basingstoke n’ont permis de trouver aucune trace de Lyla-Jane et la police a déclaré mardi qu’elle était “extrêmement inquiète” pour son bien-être.

Un porte-parole du Hampshire Constabulary a déclaré: “Lyla a été vue pour la dernière fois mercredi soir à Simmons Walk, Basingstoke vers 22 heures.

“Depuis qu’elle a été portée disparue, les agents ont mené plusieurs enquêtes pour la retrouver. Nous et sa famille sommes extrêmement préoccupés par son bien-être et nous nous tournons maintenant vers le public pour obtenir votre aide.

“Si vous la voyez, veuillez appeler le 999 immédiatement.”