Plus de 100 personnes meurent subitement dans la région de Vancouver en 4 jours, selon la police, alors que la vague de chaleur frappe l’ouest du Canada

Une vague de chaleur torride a frappé les provinces de l’Ouest du Canada depuis vendredi, entraînant un nombre écrasant d’appels au 911 aux services d’urgence et à la police répondant à un nombre considérablement accru de décès. À Vancouver, la police a signalé 65 morts subites entre vendredi dernier et mardi après-midi. Rien que mardi, une vingtaine de morts subites ont été signalées juste après midi – environ cinq fois le nombre généralement signalé en une journée, a rapporté CBC Canada.

Ailleurs dans la région métropolitaine de Vancouver, la situation n’est pas moins dramatique. À Surrey, la deuxième ville de Colombie-Britannique en termes de population, la police a répondu à un total de 28 morts subites du lundi au mardi après-midi, soit une multiplication par cinq par rapport aux cinq alertes standard par jour.

À Burnaby, siège du gouvernement régional de la région métropolitaine de Vancouver, la police a signalé 25 décès depuis lundi, dont la majorité sont imputés à la météo anormale.

Alors que les causes exactes des décès font toujours l’objet d’une enquête, les responsables établissent un lien entre le nombre croissant de décès et la vague de chaleur record. « On pense que la chaleur est un facteur contributif dans la majorité des décès. Beaucoup de personnes décédées étaient des personnes âgées », a déclaré le porte-parole de la police de Burnaby.

Un « alerte à la chaleur extrême » a été en effet pour Vancouver depuis samedi, les résidents étant invités à « rester à l’abri du soleil autant que possible » en raison de températures plus chaudes que d’habitude, qui ont établi mardi un nouveau record historique.

Le village de Lytton, en Colombie-Britannique, a établi des records de température consécutifs, tombant juste en deçà du seuil de 50 degrés Celsius mardi après-midi, alors que l’air se réchauffait à 49,6 °C (121,1 °F).

Carte historique. Le sommet de tous les temps pour le Canada a été établi à Lytton avec 49,6C (121F). Au moins 7 stations à ou au-dessus de 45,0 C, la température la plus chaude du Canada avant cette vague de chaleur. 45.2C à Kelowna. Une journée historique qui sera difficile à battre dans le record climatique canadien #BCheatpic.twitter.com/31hSLPXTzM – Les obs de Rob (@robsobs) 30 juin 2021

Des avertissements de chaleur ont également été émis pour certaines parties de l’Ontario et de l’Alberta.

Le phénomène a alimenté les débats sur les effets du changement climatique, certains météorologues affirmant que la vague de chaleur est une conséquence directe du réchauffement de la planète.

C’est fou que le Canada ait atteint 121 degrés aujourd’hui. Alors que le climat continue de changer, l’impossible devient non seulement possible, mais probable. https://t.co/LG6CXa7mnX – Jeff Berardelli (@WeatherProf) 30 juin 2021

