La capitale française a de nouveau connu des affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre alors que des foules déferlent dans les rues de Paris pour le cinquième week-end consécutif, pour se rassembler contre les réformes de sécurité proposées par le gouvernement, et plus encore.

Une foule bondée de personnes est partie de la place du Châtelet en plein centre-ville, juste en face de la rivière de l’emblématique île de la Cité, en direction de la place de la République au nord-est. Des centaines de personnes ont rejoint la marche, selon les médias. Les manifestants portaient une grande banderole qui disait: « Arrêtez les lois qui tuent la liberté, arrêtez l’islamophobie. »

+80 arrestations effectuées alors que des manifestants protestent contre le projet de loi controversé sur la sécurité à Paris#FranceProtests pic.twitter.com/TKzQAw9iR5 – RT (@RT_com) 12 décembre 2020

De grandes forces de police ont été déployées dans la région, comme précédemment, des rassemblements similaires dans la capitale française se sont soldés par des émeutes et des flambées violentes. La police a procédé à 24 arrestations avant la manifestation, a confirmé le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin.

Déjà 24 interpellations à Paris et saisies d’outils qui n’ont pas leur place dans une manifestation.

Merci aux policiers et gendarmes mobilisés aujourd’hui contre les casseurs. pic.twitter.com/rGyoSSlxcP – Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 12 décembre 2020

Les agents ont également saisi des outils tranchants, notamment des tournevis et des clés, des participants qu’ils ont appelés. «Voyous» cherchant à infiltrer la manifestation. Pourtant, les tensions ont rapidement augmenté juste après le début de la manifestation alors que la police cherchait à plusieurs reprises à disperser la foule pour procéder à des arrestations et empêcher ceux qu’elle avait appelés. «Émeutiers vêtus de noir» de former tout « groupes. »

Des échauffourées éclatent lors d’une manifestation contre la loi anti-sécurité en #Paris#FranceProtests pic.twitter.com/aRkCVO7jdV – RT (@RT_com) 12 décembre 2020

🔴 La police a attaqué le cortège pour interpeller des manifestants qu’elle suppose être du #blackbloc. Violentes charge sans sommation alors que tout était calme. Plusieurs bénédictions. #marchesdeslibertes #Paris pic.twitter.com/uMq3gUbueX – actu Paris (@actufrparis) 12 décembre 2020

Les vidéos publiées sur les réseaux sociaux montrent que de tels échanges houleux ont conduit à des affrontements et même des affrontements violents entre les forces de l’ordre et les manifestants à plusieurs reprises. À un moment donné, les manifestants ont également mis le feu à un scooter et l’ont laissé au milieu d’une rue.

🔴 Les violentes charges de la #police n’ont pas d’intérêt stratégique: les manifestants sont attaqués sur les flancs, pas de gain de territoire ni d’interpellations. Seule conséquence: énerver des manifestants déjà en colère contre la police. #marchesdeslibertes #Paris pic.twitter.com/LeAakGIvDl – actu Paris (@actufrparis) 12 décembre 2020

Respect aux manifestants pour les sans-papiers qui tentent de faire progresser le cortège sur le boulevard Sébastopol malgré les tensions qui touchent le rassemblement contre la #LoiSecuriteGlobale une #Paris pic.twitter.com/IehazlSSKn – Thibault Izoret (@ TIM_7375) 12 décembre 2020

Les officiers ont été vus en train de frapper certains manifestants avec des matraques. Un activiste frappant un tambour a été vu visiblement blessé à la tête dans un de ces incidents.

Les attaques des forces de l’ordre ont fixé des manifestants face à eux. Certains hurlent leur colère contre ces charges. La stratégie ultra offensive de la #police énerve les manifestants pacifiques. #marchesdeslibertes #Paris pic.twitter.com/5R8CytI3ss – actu Paris (@actufrparis) 12 décembre 2020

Davantage d’affrontements entre la police et les manifestants à Paris au sujet des politiques de sécurité du gouvernement. Quatrième samedi consécutif de violence de protestation. #Paris # StopLoiSécuritéGlobale #SecuriteGlobale pic.twitter.com/qQogJhtkCq – Intelfeedia (@intelfeedia) 12 décembre 2020

Plus près de la destination, la police a dû utiliser des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule. Les manifestants occupaient la place de la République et brûlaient des torches et des boulettes de fumée et refusaient de partir.

À la fin de la marche, la police avait arrêté 81 personnes, a déclaré Darmanin, remerciant les policiers d’avoir confronté certains «Ultra-violent» personnes. Les médias français ont rapporté, citant des sources du ministère de l’Intérieur, que le nombre d’arrestations à Paris avait dépassé les 100.

Paris n’était pas la seule ville à avoir été témoin de manifestations samedi; des rallyes ont été organisés dans la plupart des grandes villes de France, dont Lille, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse et Strasbourg. Cependant, la plupart d’entre eux étaient pacifiques et se sont déroulés sans incident.

La France a connu une vague de manifestations après que le gouvernement du président Emmanuel Macron a présenté un projet de loi qui fournirait aux forces de l’ordre des outils de surveillance supplémentaires. L’article 24 controversé du projet de loi, en particulier, a suscité la colère du public: il cherche à protéger les policiers contre le doxing et le harcèlement, et interdit le tournage des flics en service et le partage de leurs images en ligne avec le «Intention de nuire».

Le gouvernement s’est engagé à « récrire » l’article controversé mais les manifestants estiment toujours que cela ne suffit pas.

Aussi sur rt.com Gaz lacrymogène et voitures en feu: 22 arrêtés à la suite d’affrontements entre manifestants et policiers à Paris (VIDEOS)

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!