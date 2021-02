Plus de 100 ONG ont critiqué la proposition de loi climatique du gouvernement français pour avoir placé la barre trop bas.

Dans une lettre ouverte au président Emmanuel Macron publié lundi, 110 ONG dont Greenpeace, le WWF, ActionAid et les Amis de la Terre, déplorent le « manque d’ambition » du projet de loi.

Le projet de loi, qui doit être présenté aux ministres lors de la réunion hebdomadaire du Cabinet mercredi, est basé sur un rapport d’une assemblée de citoyens qui a présenté 149 recommandations pour lutter contre la crise climatique.

Il s’agissait notamment de faire de «l’écocide» une infraction punissable par la loi, d’obliger les propriétaires à rendre leurs bâtiments plus écoénergétiques, de supprimer progressivement les chaudières à charbon et au mazout d’ici la fin de la décennie et d’augmenter l’agriculture biologique.

«Si les propositions des citoyens devaient être inscrites dans la loi, il faut dire que ce n’est pas le cas», ont écrit les ONG à propos du projet de loi.

« Monsieur le Président, en réduisant l’ambition des mesures proposées par la Convention citoyenne sur le changement climatique, vous privez notre pays d’un formidable potentiel pour surmonter les crises climatique, sanitaire, économique et sociale », ont-ils ajouté.

Ils ont également signalé que l’analyse d’impact montre que les propositions de l’assemblée des citoyens « ne permettront pas, en l’état, d’atteindre l’objectif d’une réduction de 40% des émissions d’ici 2030 ».

« Et ce malgré le fait que cet objectif est déjà insuffisant en soi, compte tenu du nouvel objectif de -55% adopté en décembre dernier au niveau européen », ont-ils écrit.

L’avertissement des ONG intervient quelques jours à peine après qu’un tribunal a jugé que l’État français était coupable d’inaction climatique et n’avait pas fait suffisamment pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La décision est en grande partie symbolique mais augmente la pression sur les législateurs pour qu’ils se concentrent sur l’atténuation de l’impact du changement climatique, car elle ouvre la porte aux victimes directes du changement climatique dans le pays pour demander une compensation au gouvernement.