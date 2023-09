Plus de 100 morts lors d’une célébration chrétienne à Hamdaniya, soupçonné de feux d’artifice

Le ministère de la Santé de la province de Ninive a porté le bilan à 114 morts, bien que les autorités fédérales n’aient pas immédiatement mis à jour leur chiffre d’au moins 100 morts. Le porte-parole du ministère de la Santé, Saïf al-Badr, avait précédemment estimé le nombre de blessés à 150 via l’agence de presse officielle irakienne.

Le Premier ministre Mohammed Shia al-Sudani a ordonné une enquête et a demandé aux autorités de l’intérieur et de la santé du pays d’apporter des secours, a indiqué son bureau dans un communiqué en ligne.

« La majorité d’entre eux ont été complètement brûlés et d’autres ont eu 50 à 60 pour cent de leurs corps brûlés », a déclaré Dubardani. « Ce n’est pas bon du tout. La majorité d’entre eux n’étaient pas en bon état.

Les secouristes et le public se rassemblent autour des ambulances transportant les blessés du mariage. Crédit: AFP

Hamdaniya se trouve dans les plaines irakiennes de Ninive et est sous le contrôle de son gouvernement central, bien qu’elle soit proche et revendiquée par le gouvernement régional kurde semi-autonome d’Irak. Masrour Barzani, le Premier ministre de la région kurde, a ordonné aux hôpitaux de soigner également les blessés dans l’incendie.

Les responsables de la protection civile cités par l’agence de presse irakienne ont décrit l’extérieur de la salle de mariage comme étant décoré de revêtements hautement inflammables et illégaux dans le pays.

« L’incendie a provoqué l’effondrement de certaines parties du hall en raison de l’utilisation de matériaux de construction peu coûteux et hautement inflammables qui s’effondrent en quelques minutes lorsque l’incendie se déclare », a indiqué la défense civile.

On ne sait pas exactement pourquoi les autorités irakiennes ont autorisé l’utilisation de ce revêtement sur le hall, même si la corruption et la mauvaise gestion restent endémiques deux décennies après l’invasion menée par les États-Unis qui a renversé Saddam Hussein.

Bien que certains types de revêtements puissent être fabriqués avec des matériaux résistants au feu, les experts affirment que ceux qui ont pris feu dans le hall ou ailleurs n’ont pas été conçus pour répondre à des normes de sécurité plus strictes et ont souvent été posés sur les bâtiments sans aucune pause pour ralentir ou arrêter un éventuel incendie. flamber. Cela inclut l’incendie de Grenfell à Londres en 2017, qui a tué 72 personnes, le plus grand incendie sur le sol britannique depuis la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de multiples incendies de gratte-ciel aux Émirats arabes unis.